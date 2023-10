Ein kürzlich an der Thomas Jefferson National Accelerator Facility des US-Energieministeriums durchgeführtes Experiment hat neue Einblicke in die 3D-Struktur von Nukleonresonanzen geliefert und Licht auf das frühe Universum und fundamentale Teilchen geworfen. Die Entdeckung der Protonenresonanz Mitte des 20. Jahrhunderts zeigte, dass Protonen ähnlich wie die Schwingungen einer Glocke schwingen können. Während Fortschritte ein tieferes Verständnis der Struktur eines Protons im Grundzustand ermöglicht haben, bleibt die 3D-Struktur eines in Resonanz befindlichen Protons begrenzt.

Das von Physikern der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) in Deutschland und der University of Connecticut geleitete Experiment erforschte die Strukturen von Protonen- und Neutronenresonanzen an der Continuous Electron Beam Accelerator Facility (CEBAF) des Jefferson Lab. Nukleonen, bestehend aus Quarks und Gluonen, bilden die Atomkerne. Wenn ein Nukleon in einen Zustand höherer Energie angeregt wird, zeigt es eine Nukleonenresonanz, bei der seine Quarks rotieren und vibrieren. Diese Forschung liefert wichtige Informationen über die grundlegenden Eigenschaften und Verhaltensweisen von Nukleonenresonanzen.

Bei dem Experiment wurde ein hochenergetischer Elektronenstrahl in eine Kammer mit gekühltem Wasserstoffgas geschickt, um die Protonen darin anzuregen und eine Nukleonenresonanz zu erzeugen. Die dabei entstehenden angeregten Teilchen hinterlassen Hinweise auf ihre Existenz und ermöglichen es den Forschern, die Resonanz zu rekonstruieren. Durch die Untersuchung dieser Resonanzen können Physiker Einblicke in den frühen Kosmos nach dem Urknall gewinnen und verstehen, wie Materie im Universum entstand. Das Team plant, weitere Experimente mit unterschiedlichen Zielen und Polarisationen durchzuführen, um verschiedene Eigenschaften des Streuprozesses zu ermitteln. Diese Studien haben ein neues Forschungsfeld eröffnet und könnten zu einem tieferen Verständnis der Entstehung des Universums und seines gegenwärtigen Zustands beitragen.

Quellen:

– Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckte die Physik die Protonenresonanz

– Jüngste Experimente im Jefferson Lab haben diese Strukturen untersucht

– Nukleonen sind die Protonen und Neutronen, aus denen die Atomkerne bestehen

– Nukleonen bestehen aus drei Quarks, die durch Gluonen fest miteinander verbunden sind

– Nukleonenresonanz tritt auf, wenn ein Nukleon in einen Zustand höherer Energie angeregt wird

– Das Experiment wurde an der Thomas Jefferson National Accelerator Facility durchgeführt und von Physikern der Justus-Liebig-Universität Gießen und der University of Connecticut geleitet

– Die Ergebnisse der Forschung wurden in Physical Review Letters veröffentlicht