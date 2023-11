Enthüllung der Geheimnisse von lasererzeugtem Kupferplasma: Ein Durchbruch in der Plasmadiagnostik

By

Forschern des Indian Institute of Technology ist mit der Entwicklung eines hochentwickelten Kollisions-Strahlungsmodells ein bedeutender Durchbruch auf dem Gebiet der Plasmadiagnostik gelungen. Durch die Untersuchung der Feinheiten von lasererzeugtem Kupferplasma hat das Team durch präzise Berechnungen der Elektronenstoß-Anregungsquerschnitte wertvolle Erkenntnisse gewonnen.

Die in Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf Elektronenstoß-Anregungsquerschnitte für Übergänge in Kupfer. Durch diese Analyse konnten die Forscher unser Verständnis der Diagnostik laserinduzierter Plasmen erweitern.

Unter der Leitung von Rajesh Srivastava nutzte das Team die vollständig relativistische Theorie der verzerrten Wellen, um die Anregungsquerschnitte des Elektronenstoßes zu berechnen. Insbesondere berücksichtigten sie auch Übergänge von metastabilen Zuständen unter Verwendung atomarer Wellenfunktionen, die durch die Dirac-Fock-Näherungstheorie mit mehreren Konfigurationen erhalten wurden, was ein hohes Maß an Genauigkeit gewährleistete.

Die berechneten Elektronenstoß-Anregungsquerschnitte auf Feinstrukturebene bildeten die Grundlage für die Entwicklung eines feinstrukturaufgelösten Kollisions-Strahlungsmodells (CR). Das CR-Modell ermöglichte den Forschern in Verbindung mit ortsaufgelösten Messungen der optischen Emissionsspektroskopie (OES) die Durchführung von Diagnosen an lasererzeugtem Kupferplasma unter Atmosphärendruckbedingungen. Für ihre Analyse nutzte das Team drei beobachtete starke Atomemissionslinien von Kupfer.

Durch den Vergleich der aus dem CR-Modell abgeleiteten normalisierten Intensitäten mit den entsprechenden OES-gemessenen Werten gelang es den Forschern, entscheidende Plasmaparameter wie Elektronentemperatur und Elektronendichte zu extrahieren. Diese Entwicklung in der Plasmadiagnostik eröffnet neue Möglichkeiten zur Verbesserung der diagnostischen Fähigkeiten in verwandten Bereichen.

Diese umfassende Studie trägt nicht nur zu unserem Verständnis laserinduzierter Kupferplasmen bei, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Fortschritte in der Forschung zu lasererzeugtem Plasma.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Plasma?

Plasma gilt als vierter Aggregatzustand und besteht aus einem stark ionisierten Gas, das aus positiv und negativ geladenen Teilchen besteht.

Was sind Elektronenstoß-Anregungsquerschnitte?

Elektronenstoß-Anregungsquerschnitte messen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron mit einem Atom oder Ion kollidiert und es in einen höheren Energiezustand anregt.

Was sind die Anwendungen dieser Forschung?

Diese Forschung erweitert unser Wissen über lasererzeugte Kupferplasmen, die potenzielle Anwendungen in verschiedenen Bereichen haben, darunter Materialwissenschaften, Fusionsenergieforschung und Astrophysik.

Welchen Beitrag leistet das Kollisions-Strahlungs-Modell zur Plasmadiagnostik?

Das Kollisions-Strahlungs-Modell bietet ein umfassendes Verständnis verschiedener Prozesse im Plasma, ermöglicht genaue Berechnungen von Plasmaparametern und ebnet den Weg für Fortschritte bei den Diagnosemöglichkeiten.

Wer hat die Studie durchgeführt?

Die Studie wurde von Forschern des Indian Institute of Technology unter der Leitung von Rajesh Srivastava durchgeführt.

Wo finde ich weitere Informationen zur Studie?

Weitere Informationen zur Studie finden Sie in der Forschungsarbeit mit dem Titel „Electron Impact Fine-Structure Cross-Querschnittsberechnungen von Cu und ihre Anwendungen in der Diagnose von laserproduziertem Cu-Plasma durch das Kollisionsstrahlungsmodell“, veröffentlicht in Spectrochimica Acta Teil B : Atomspektroskopie.