Bahnbrechendes Projekt enthüllt Einblicke in den westantarktischen Eisschild

Jüngste Forschungen haben eine verblüffende Tatsache ans Licht gebracht: Der sich schnell erwärmende Südliche Ozean stellt eine ernsthafte Bedrohung für den westantarktischen Eisschild dar und kann möglicherweise zu einem erheblichen Anstieg des globalen Meeresspiegels führen. Dieser riesige Eisschild enthält genug gefrorenes Wasser, um den Meeresspiegel um bis zu 5 Meter anzusteigen, wenn er vollständig schmilzt. Während die Unvermeidlichkeit des Anstiegs des Meeresspiegels unbestreitbar ist, bleiben die genaue Geschwindigkeit und das Ausmaß des Schmelzprozesses ungewiss.

Um Licht in dieses kritische Problem zu bringen, hat eine internationale Zusammenarbeit namens SWAIS2C (Sensitivity of the West Antarctic Ice Sheet to 2 Degrees C of Warming) ein beispielloses Projekt durchgeführt, das darauf abzielt, in Sedimente unter dem Eis zu bohren. Eines der Hauptziele dieser bahnbrechenden Anstrengung besteht darin, den zeitlichen Ablauf und die klimatischen Bedingungen zu entschlüsseln, die zum Zerfall der großen schwimmenden Eisschelfs rund um den westantarktischen Eisschild führen könnten. Diese Schelfeise spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der massiven Eisdecke und wirken als natürliche Barrieren gegen den Eisfluss in den Ozean.

Durch die Untersuchung der geologischen Befunde und die Extraktion von Sedimenten, die sich in vergangenen wärmeren Klimaperioden abgelagert haben, hoffen die Forscher, wertvolle Einblicke in das Verhalten des westantarktischen Eisschildes zu gewinnen. Bisher haben Wissenschaftler nur Proben von 13 Standorten gesammelt, was nur begrenzte Informationen über die Region unter der riesigen Eisdecke liefert.

Zusätzlich zu ihrer Feldarbeit stützt sich das SWAIS2C-Projekt auf hochentwickelte numerische Modelle, um die komplexe Dynamik zwischen der Eisdecke, den Meeresströmungen und der zugrunde liegenden Struktur der Erde zu verstehen. Durch die Kombination dieser Modelle mit Beobachtungsdaten wollen Wissenschaftler die Mechanismen und Schwellenwerte identifizieren, die in der Vergangenheit den Zusammenbruch oder die Stabilität des Eises ausgelöst haben.

Jacqueline Austermann, Geodynamikerin am Lamont-Doherty Earth Observatory, betont die entscheidende Rolle von Modellen bei der Verknüpfung historischer Beobachtungen mit zukünftigen Vorhersagen. Dieses interdisziplinäre Unterfangen, an dem Bohrer, Ingenieure und Forscher beteiligt sind, wird im November 2023 mit mehreren Feldsaisonen beginnen. Das Team wird sich zum südöstlichen Rand des Ross-Schelfeises begeben, wo es mit einem hochmodernen Heißwasserbohrer ein Loch mit einem Durchmesser von 35 Zentimetern durch etwa 600 Meter Eis bohren wird. Dadurch erhalten sie Zugang zu dem unter Wasser liegenden Hohlraum, wo das Landeis in ein Schelfeis übergeht. Mithilfe spezieller Sedimentkerngeräte werden sie Gesteinsproben entnehmen, die wertvolle Informationen über vergangene Umweltbedingungen enthalten.

SWAIS2C umfasst eine gemeinsame Anstrengung von mehr als 120 Fachleuten aus rund 35 internationalen Forschungsorganisationen. Experten aus verschiedenen Ländern, darunter Neuseeland, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Australien, Italien, Japan, Spanien, der Republik Korea, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich, haben sich zusammengeschlossen, um die Geheimnisse des westantarktischen Eisschildes und seiner Umgebung zu lüften Auswirkungen auf die Zukunft unseres Planeten.

