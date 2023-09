Dinosaurierfedern haben eine ähnliche Proteinzusammensetzung wie moderne Vögel, was auf eine frühe Herkunft schließen lässt

By

Forscher haben herausgefunden, dass Dinosaurierfedern eine ähnliche Proteinzusammensetzung wie moderne Vögel hatten, was darauf hindeutet, dass die Chemie der Vogelfedern bereits vor 125 Millionen Jahren entstanden sein könnte. Die von Wissenschaftlern des University College Cork (UCC) und der Stanford Synchrotron Radiation Light Source (SSRL) am SLAC National Accelerator Laboratory des Energieministeriums durchgeführte Studie untersuchte die Entwicklung und Veränderung von Proteinen in Dinosaurierfedern über Millionen von Jahren und unter extremen Bedingungen Hitze.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Dinosaurierfedern Proteine ​​enthielten, die sie weniger steif machten als die Federn moderner Vögel. Diese aktuelle Forschung zeigt jedoch, dass Dinosaurierfedern ursprünglich eine Proteinzusammensetzung hatten, die der von modernen Vögeln sehr ähnlich war, was darauf hindeutet, dass die Chemie der Vogelfedern einen viel früheren Ursprung hat als bisher angenommen.

Die Forscher verwendeten am SSRL erzeugte starke Röntgenstrahlen, um Federn des Dinosauriers Sinornithosaurus und des Frühvogels Confuciusornis sowie einer 50 Millionen Jahre alten Feder aus den USA zu analysieren. Durch die Untersuchung der Fossilien mit Röntgenstrahlen konnten die Forscher feststellen, ob Schlüsselkomponenten von Beta-Proteinen vorhanden waren, die die Federn für den Flug stärken.

Die Analyse zeigte, dass einige fossile Federn zwar viele Alpha-Keratin-Proteine ​​enthielten, diese aber wahrscheinlich ursprünglich nicht vorhanden waren. Stattdessen bildeten sich diese Alpha-Proteine ​​während des Fossilisierungsprozesses aufgrund der extremen Hitze, der Fossilien im Laufe der Zeit ausgesetzt waren.

Diese Erkenntnisse haben wichtige Auswirkungen auf unser Verständnis der chemischen Konservierung alter Biomoleküle und der Entwicklung von Federn. Durch die Entwicklung neuer Werkzeuge zum Verständnis des Fossilisierungsprozesses hoffen Forscher, die chemischen Geheimnisse von Fossilien zu entschlüsseln und spannende neue Einblicke in die Evolution zu gewinnen.

Quelle:

