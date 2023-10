Die Geheimnisse des Zellverhaltens auf weichen Substraten entschlüsseln: Ein Paradigmenwechsel in der Mechanobiologie

Ein Forschungsteam der Universität Turku und des Turku Bioscience Center hat in Zusammenarbeit mit Misvik Biology Ltd. eine bahnbrechende Methode zur Untersuchung des Verhaltens von Krebszellen in weichen und steifen Gewebeumgebungen entwickelt. Der traditionelle Glaube besagt, dass Zellen dazu neigen, sich auf steiferen Oberflächen stärker auszubreiten und zu wachsen. Diese Studie stellt diese Annahme jedoch in Frage und eröffnet neue Wege für die Forschung in der Krebsbiologie und im Tissue Engineering.

Das Team nutzte Computermodelle und eine Vielzahl von Wachstumsbedingungen, um das Zellverhalten auf weichen und steifen Oberflächen detailliert zu vergleichen. Sie nutzten eine automatisierte Maschine, um verschiedene Proteinmischungen im Mikrodruck auf diese Oberflächen zu drucken und so die Proteine ​​nachzuahmen, die die Zellen im Körper umgeben und Informationen über die Gewebeumgebung liefern.

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die richtige Kombination von Proteinen das Zellwachstum auf weichen Oberflächen unterstützen und so wichtige Überlebenshinweise liefern kann. Dies stellt das bestehende Paradigma in Frage und bietet neue Möglichkeiten für die Forschung sowohl in der Krebsbiologie als auch im Tissue Engineering. Das Forschungsteam glaubt, dass durch die Verwendung vielfältigerer Proteinmischungen in Zellkulturen eine physiologischere Umgebung außerhalb des Körpers geschaffen werden kann, was eine effektivere Modellierung kranker und gesunder Zustände ermöglicht.

Diese Forschung hat auch Aufschluss darüber gegeben, wie Zellen auf weichen Substraten effektiv haften, funktionieren und Signale senden können. Es hat zu einem grundlegenden Wandel in unserem Verständnis der Mechanobiologie geführt. Diese Erkenntnisse haben das Potenzial, unser Verständnis des Krebsverlaufs zu verbessern und neue Strategien für das Tissue Engineering zu entwickeln.

Insgesamt hat diese Studie wichtige Erkenntnisse über das Zellverhalten auf weichen Substraten zutage gefördert, bestehende Überzeugungen in Frage gestellt und neue Wege für zukünftige Forschung in der Krebsbiologie und Tissue Engineering eröffnet.

Quelle:

– James RW Conway et al., Definierte extrazelluläre Matrixzusammensetzungen unterstützen die steifheitsunempfindliche Zellausbreitung und Adhäsionssignalisierung, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).