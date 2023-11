Das Potenzial von Erbsen freisetzen: Genetischer Durchbruch verbessert mit Eisen angereicherte Nutzpflanzen

Forscher am John Innes Center haben eine bahnbrechende genetische Entdeckung gemacht, die die Produktion von mit Eisen angereichertem Gemüse und Getreide revolutionieren könnte. Mithilfe einer neu verfügbaren Karte des Erbsengenoms konnte das Team die zugrunde liegende genetische Sequenz identifizieren, die für zwei Mutationen mit hohem Eisengehalt in Erbsen verantwortlich ist. Dieses Wissen eröffnet spannende Möglichkeiten für Gen-Editing-Strategien zur Erhöhung des Eisengehalts in einer Vielzahl von Nutzpflanzen. Die Ergebnisse ihrer Studie mit dem Titel „Genetische Basis der historischen eisenakkumulierenden dgl- und brz-Mutanten in Erbsen“ wurden im Plant Journal veröffentlicht.

Eisenmangel ist ein globales Gesundheitsproblem, von dem insbesondere Mädchen und Frauen im Vereinigten Königreich und anderen Teilen der Welt betroffen sind. Angesichts der wachsenden Besorgnis darüber, dass der Klimawandel zu einem Rückgang des Fleischkonsums führt, wird erwartet, dass sich das Problem des Eisenmangels verschlimmert. Eine Eisenmangelanämie tritt auf, wenn dem Körper Eisen fehlt, was zu einer Verringerung der Anzahl roter Blutkörperchen führt, die für die Speicherung und den Transport von Sauerstoff verantwortlich sind.

Das Forschungsteam verwendete RNA-Sequenzierungstechniken, um die Gene zu untersuchen, die in Erbsenpflanzen mit hohem Eisengehalt exprimiert werden, und sie mit Wildtyp-Pflanzen mit normalen Eisenwerten zu vergleichen. Mithilfe computergestützter Kartierung und Pflanzenexperimenten gelang es ihnen, die spezifischen Mutationen und ihre Positionen im Erbsengenom zu identifizieren.

Dieser genetische Durchbruch bietet Möglichkeiten für die Biofortifizierung, eine Methode zur Steigerung des Nährwerts von Lebensmitteln. Es könnte die Züchtung von Erbsensprossen mit deutlich höherem Eisengehalt oder die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln mit einer besser bioverfügbaren Form von Eisen ermöglichen und so die Nebenwirkungen von chemisch gewonnenen Eisenpräparaten verringern.

Darüber hinaus könnten die Erkenntnisse aus der Untersuchung dieser Gene weitreichende Auswirkungen haben, die über die Erbsen hinausgehen. Die identifizierten Gene sind in verschiedenen Pflanzen hochkonserviert und bieten das Potenzial, andere Nutzpflanzen wie Weizen und Gerste mithilfe von Gen-Editing und anderen Züchtungstechniken biologisch anzureichern.

Diese bahnbrechende Forschung enthüllte nicht nur die Geheimnisse zweier Erbsensorten mit hohem Eisengehalt, sondern verdeutlichte auch die Bedeutung von Samenbanken für den wissenschaftlichen Fortschritt. Die Germplasm Resources Unit am John Innes Center spielte eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung und Pflege der für diese Studie benötigten Saatgutbestände.

Letztendlich ebnet dieser genetische Durchbruch den Weg für die Entwicklung von mit Eisen angereicherten Pflanzen, die Eisenmangel bekämpfen und die globale Ernährung verbessern können. Indem wir die Kraft der Erbsen nutzen, können wir den kommenden Generationen eine gesündere Zukunft ermöglichen.

FAQ

Was ist Eisenmangelanämie?

Eisenmangelanämie ist eine Erkrankung, die durch einen Eisenmangel im Körper gekennzeichnet ist, der zu einer Verringerung der Anzahl roter Blutkörperchen führt, die für die Speicherung und den Transport von Sauerstoff verantwortlich sind.

Was ist Biofortifikation?

Unter Biofortifizierung versteht man den Prozess der Verbesserung des Nährstoffgehalts von Nahrungspflanzen durch genetische oder agronomische Eingriffe.

Wie kann Gen-Editing den Nährwert von Nutzpflanzen steigern?

Mithilfe von Gen-Editing-Techniken können Wissenschaftler bestimmte Gene in Nutzpflanzen verändern und so möglicherweise deren Nährwert steigern. Bei mit Eisen angereicherten Nutzpflanzen könnte die Gen-Editierung dazu eingesetzt werden, die Fähigkeit der Pflanzen, Eisen aufzunehmen und anzusammeln, zu verbessern, was zu einem höheren Eisengehalt in den essbaren Teilen der Nutzpflanze führen würde.

Was sind Samenbanken?

Samenbanken sind Einrichtungen, die Saatgut lagern und konservieren, um die genetische Vielfalt zu erhalten und vor dem möglichen Verlust von Pflanzenarten zu schützen. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung historischer Sammlungen und der Bereitstellung von Ressourcen für wissenschaftliche Forschung und Pflanzenverbesserung.