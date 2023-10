Die Arbeit der Biochemikerin Andrea Bodnar im Marine Genomics Institute

By

Andrea Bodnar ist Biochemikerin und wissenschaftliche Direktorin des Gloucester Marine Genomics Institute (GMGI) in Gloucester, Massachusetts. Das 2013 gegründete Institut konzentriert sich auf die Bewältigung kritischer Herausforderungen für die Ozeane, die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch innovative wissenschaftliche Forschung und Bildung. Über sein Forschungsinstitut nutzt GMGI modernste molekulare und genomische Techniken, um nachhaltige und gesunde Ozeane zu fördern, neue Entdeckungen mit Auswirkungen auf die Fischerei und die menschliche Gesundheit aufzudecken und die einzigartigen Anpassungen von Meeresorganismen zu erforschen, um Fortschritte in der Biomedizin und Biotechnologie anzuregen.

Ein Forschungsgebiet am GMGI ist die Untersuchung mariner Wirbelloser. Wirbellose Meerestiere spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung gesunder Meeresökosysteme und verfügen über einzigartige Anpassungen, die sie zu idealen Modellen für die Untersuchung grundlegender biologischer Prozesse machen, die für die menschliche Gesundheit relevant sind. Bodnars besonderes Interesse gilt der Erforschung langlebiger wirbelloser Meerestiere, wobei der Seeigel ihr bevorzugtes Forschungsmodell ist. Seeigel können ein außergewöhnlich hohes Alter erreichen, ohne Alterserscheinungen zu zeigen oder an Krebs zu erkranken. Durch das Verständnis der zellulären und molekularen Mechanismen, die ihrer Langlebigkeit und Krebsresistenz zugrunde liegen, könnten Erkenntnisse aus der Untersuchung von Seeigeln zu präventiven oder therapeutischen Strategien für altersbedingte degenerative Erkrankungen und Krebs beim Menschen führen.

GMGI konzentriert sich auch auf die Zusammenarbeit mit akademischen, industriellen und staatlichen Organisationen. Sie veranstalten Konferenzen, fördern Bedingungen für die Entwicklung einer wissenschaftlichen Gemeinschaft in und um Gloucester und arbeiten mit Partnern zusammen, um wissenschaftliche Forschung und Bildung voranzutreiben.

In den letzten Jahren hat die Genomik zu einem umfassenden Verständnis der Vielfalt und Dynamik des Meereslebens geführt und die Entwicklung neuer Instrumente für ein nachhaltiges Management der Meeresumwelt ermöglicht. GMGI ist aktiv an der Entwicklung und Anwendung molekulargenetischer Technologien wie Umwelt-DNA (eDNA) und CRISPR-basierter Molekulardiagnostik beteiligt, um nachhaltige Fischerei zu fördern und Managementpraktiken in bedrohten und geschützten Meeresökosystemen zu verbessern.

Andrea Bodnars Arbeit am GMGI und das Engagement des Instituts für wissenschaftliche Forschung, Bildung und Gemeindeentwicklung tragen zur Weiterentwicklung der Meeresgenomik und der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Ozeane und Umwelt bei.

