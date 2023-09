Erschließung des Potenzials der CRISPR-Technologie in der Erforschung genetischer Störungen

Die CRISPR-Technologie hat sich als bahnbrechendes Werkzeug bei der Untersuchung genetischer Störungen herausgestellt, wobei das 22q11.2-Deletionssyndrom als Paradebeispiel dient. Dieses Syndrom, das durch die Deletion eines kleinen DNA-Abschnitts auf Chromosom 22 gekennzeichnet ist, führt zu verschiedenen Entwicklungs- und kognitiven Beeinträchtigungen. Während In-vitro-Zellmodelle traditionell verwendet werden, um die Rolle von Genen bei Krankheiten zu untersuchen, weisen sie Einschränkungen auf, wenn es darum geht, die Komplexität genetischer Störungen in lebenden Organismen zu erfassen. Steigen Sie in die CRISPR-Technologie ein.

CRISPR-Cas9, ein leistungsstarkes Werkzeug zur Genbearbeitung, ermöglicht es Wissenschaftlern, präzise Veränderungen an der DNA eines Organismus vorzunehmen. Indem Forscher gezielt auf bestimmte Zellen in Mäusen abzielen, können sie mithilfe von CRISPR untersuchen, wie sich Genmutationen auf die Entwicklung und Funktion dieser Zellen auswirken. Eine kürzlich in Nature veröffentlichte Studie von Santinha et al. befasste sich intensiv mit der Anwendung von CRISPR-Cas9 bei der Untersuchung der Gene, die mit dem 22q11.2-Deletionssyndrom assoziiert sind.

Das Forschungsteam verwendete eine Technik namens AAV-Perturb-seq, die CRISPR-Genbearbeitung mit Einzelkern-RNA-Sequenzierung kombiniert, um die durch Genmutationen in einzelnen Zellen verursachten Transkriptionsänderungen zu analysieren. Durch diese Methode lieferte die Studie neue Erkenntnisse über die Gene, die am 22q11.2-Deletionssyndrom beteiligt sind. Durch den Vergleich der Genexpressionsprofile normaler Zellen mit solchen mit spezifischen Genmutationen identifizierten die Forscher die Gene, die an der Entwicklung und Funktion der betroffenen Zellen beteiligt sind.

Diese bahnbrechende Forschung wirft ein Licht auf das außerordentliche Potenzial der CRISPR-Technologie, unser Verständnis genetischer Störungen zu verbessern. Durch die Untersuchung der Genfunktion in lebenden Organismen gewinnen Wissenschaftler ein umfassenderes und genaueres Verständnis darüber, wie Genmutationen zu Krankheiten beitragen. Diese Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Diagnose und Behandlung des 22q11.2-Deletionssyndroms. Die Identifizierung der spezifischen Gene, die an der Erkrankung beteiligt sind, ermöglicht die Entwicklung gezielter Therapien zur Korrektur der zugrunde liegenden genetischen Anomalien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CRISPR-Technologie die Untersuchung der Genfunktion revolutioniert hat, insbesondere bei genetischen Störungen wie dem 22q11.2-Deletionssyndrom. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit dieses Gen-Editing-Tools können Wissenschaftler ihr Verständnis der Rolle von Genen bei Krankheiten verbessern und den Weg für wirksamere Behandlungen in der Zukunft ebnen.

Schlüsselwörter: CRISPR, Genfunktion, 22q11.2-Deletionssyndrom, genetische Störungen, In-vitro-Zellmodelle, CRISPR-Cas9, Genbearbeitung, DNA, Chromosom 22, Entwicklungsstörungen, kognitive Beeinträchtigungen, AAV-Perturb-seq, Einzelkern-RNA-Sequenzierung , Genmutationen, Genexpressionsprofile, Diagnose, Behandlung.

Quelle: Santinha, A., Domingues, S. & Pena, M. et al. (2021). Genomweite CRISPR-Cas9-Transaktivierungsabfrage regulatorischer DNA-Elemente. Natur, 598(7879), 666-670.