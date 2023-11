Wissenschaftler entdecken neue Enzyme mit bahnbrechenden Eigenschaften in Naturprodukten

By

Wissenschaftler des UF Scripps Institute haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die die Produktion medizinischer Chemikalien revolutionieren könnte, insbesondere bei der Entwicklung neuer Krebsbehandlungen. In einer kürzlich in Nature Chemical Biology veröffentlichten Studie enthüllte das Team um den Chemiker Ben Shen die Identifizierung zweier neuartiger Enzyme mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Diese als „cofaktorlose Oxygenasen“ bekannten Enzyme haben die Fähigkeit, Sauerstoff aus der Luft in neue Verbindungen einzubauen, ohne dass typische Metalle oder Cofaktoren zur Auslösung der chemischen Reaktion erforderlich sind.

Die Bedeutung dieses Befundes liegt in seinem möglichen Einfluss auf die Arzneimittelentwicklung. Die Forschung des Teams zeigt, dass diese Enzyme eine zugänglichere und effizientere Möglichkeit bieten, komplexe natürliche Chemikalien zu untersuchen und herzustellen, von denen viele das Potenzial haben, wertvolle Medikamente zu werden. Professor Shen bemerkte: „Die Natur ist der beste Chemiker“, wenn es um die Herstellung dieser komplizierten Verbindungen geht. Mit Hilfe dieser Enzyme können Wissenschaftler nun neue Wege zur Herstellung nützlicher und wirksamer Substanzen für verschiedene therapeutische Zwecke erkunden.

Darüber hinaus löst diese Entdeckung ein Rätsel, das Forscher seit 2016 beschäftigt. Gui und Kalkreuter, die an der Studie beteiligten Postdoktoranden, fanden heraus, dass diese Enzyme für die einzigartigen Eigenschaften von Tiancimycin A verantwortlich sind, einer wirksamen Verbindung mit potenziellen Anwendungen in der Krebsbehandlung. Die Enzyme ermöglichen es den Bakterien, Verbindungen zu produzieren, die auf die DNA abzielen und diese zerstören, was sie zu wirksamen Mitteln gegen Viren und Krebszellen macht.

Die Implikationen dieser Forschung sind enorm und weitreichend. Die neu entdeckten Enzyme stellen Wissenschaftlern ein wertvolles Werkzeug zur Synthese von Abwehrstoffen zur Verfügung und bieten damit potenzielle Lösungen zur Bekämpfung verschiedener Krankheiten. Die Entdeckung unterstreicht auch die Bedeutung von Naturstoffen in der Arzneimittelentwicklung. Die Natur ist seit langem eine reiche Inspirationsquelle für Forscher: Fast die Hälfte der von der FDA zugelassenen Antibiotika und Krebsmedikamente stammen aus natürlichen Verbindungen oder sind von ihnen inspiriert.

FAQ:

F: Was sind cofaktorlose Oxygenasen?

A: Cofaktorlose Oxygenasen sind Enzyme, die der Luft Sauerstoff entziehen und ihn in neue Verbindungen einbauen können, ohne dass Metalle oder andere Cofaktoren erforderlich sind.

F: Wie können diese Enzyme die Arzneimittelforschung revolutionieren?

A: Diese Enzyme bieten Wissenschaftlern neue Möglichkeiten zur Untersuchung und Herstellung komplexer natürlicher Chemikalien, was möglicherweise zur Entwicklung wirksamerer Medikamente führt.

F: Was ist Tiancimycin A?

A: Tiancimycin A ist eine wirksame Verbindung, die in bodenbewohnenden Bakterien entdeckt wurde. Es hat Potenzial als krebsgerichtete Antikörpertherapie gezeigt und wird derzeit auf seine Anwendung in der Krebsbehandlung untersucht.