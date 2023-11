Neue Einblicke in die Fortpflanzung von Fledermäusen: Paarung ohne Intromission

In der Welt der Fortpflanzung von Säugetieren wurde immer davon ausgegangen, dass die Paarung eine Intromission beinhaltet, bei der ein Säugetier mit seinem Penis in das andere eindringt. Eine aktuelle Studie hat jedoch ergeben, dass männliche Breitflügelfledermäuse einen anderen Ansatz gewählt haben und die Regeln für die Paarung von Säugetieren neu geschrieben haben. Diese Fledermäuse praktizieren einen Paarungsstil, der eher an Vögel als an ihre pelzigen Artgenossen erinnert.

Die von Dr. Nicolas Fasel geleitete Studie untersuchte das Paarungsverhalten von Breitflügelfledermäusen (Eptesicus serotinus) und machte eine überraschende Entdeckung. Anstatt ihren Penis für die Intromission zu nutzen, verwenden männliche Breitflügelfledermäuse ihn als „Kopulationsarm“. Sie berühren ihre Genitalien zusammen mit der Vulva des Weibchens, was zu einer einzigartigen Paarungsmethode führt, die Vögeln ähnlicher ist als alle anderen bekannten Säugetiere. Dieser Befund stellt unser Verständnis der Paarungsnormen in Frage und zeigt die faszinierenden Anpassungen, die im Kampf der Geschlechter entstehen können.

Das Team beobachtete stundenlanges Videomaterial aus einer niederländischen Kirche, die von Breitflügelfledermäusen besucht wird, und beobachtete auch gefangene Fledermäuse in einem ukrainischen Fledermaus-Rehabilitationszentrum. Aufgrund dieser Beobachtungen stellten sie fest, dass männliche Breitflügelfledermäuse im vollständig erigierten Zustand eine haarbedeckte „herzförmige“ Struktur an der Spitze ihres Penis aufweisen. Diese Struktur fungiert als Kopulationsarm und positioniert die Schwanzmembran des Weibchens neu, damit das Männchen die ideale Paarungsposition finden kann.

Kopulationssitzungen zwischen männlichen und weiblichen Breitflügelfledermäusen können durchschnittlich 53 Minuten dauern, einige dauern sogar länger als einen halben Tag. Diese längere Dauer ist wahrscheinlich auf die einzigartige Art ihres Paarungsstils zurückzuführen.

Die Entdeckung dieses unkonventionellen Paarungsverhaltens bei Breitflügelfledermäusen wirft Licht auf das Konzept des sexuellen Konflikts, bei dem sich Männchen und Weibchen derselben Art als Reaktion auf die Versuche des anderen, sich einen Vorteil zu verschaffen, entwickeln. Bei Breitflügelfledermäusen hat sich die Struktur ihrer Genitalien als Reaktion auf die Abwehrmechanismen der Weibchen entwickelt, um unerwünschte Verehrer abzuwehren.

In Zukunft wollen die Forscher das Kopulationsverhalten anderer Fledermausarten erforschen und sich mit den geheimnisvolleren Aspekten der Fledermausreproduktion befassen. Dieses neu gewonnene Verständnis des Paarungsverhaltens von Fledermäusen eröffnet spannende Möglichkeiten für die weitere Erforschung der Wunder der Tierreproduktion.

FAQ

F: Wie paaren sich männliche Breitflügelfledermäuse?

A: Männliche Breitflügelfledermäuse nutzen ihren Penis als „Kopulationsarm“, indem sie mit ihren Genitalien die Vulva des Weibchens berühren.

F: Wie lange dauern Paarungssitzungen bei Breitflügelfledermäusen?

A: Im Durchschnitt dauern Paarungssitzungen zwischen männlichen und weiblichen Breitflügelfledermäusen 53 Minuten, gelegentlich kann es aber auch länger als einen halben Tag dauern.

F: Was ist ein sexueller Konflikt?

A: Unter sexuellen Konflikten versteht man die evolutionären Veränderungen, die zwischen Männchen und Weibchen derselben Art auftreten, wenn sie um Fortpflanzungserfolg konkurrieren.

F: Wie hat sich die Struktur der Genitalien männlicher Breitflügelfledermäuse entwickelt?

A: Die Struktur der Genitalien männlicher Breitflügelfledermäuse hat sich weiterentwickelt, um die Abwehrmechanismen der Weibchen zu überwinden. Der vergrößerte Penis hilft dabei, die Schwanzmembran des Weibchens neu zu positionieren, um die Paarung zu erleichtern.