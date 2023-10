Das Astronomie-Themen-Bed & Breakfast wird geschlossen, nachdem es seinen Gästen 20 Jahre lang eine Tour durch das Universum angeboten hat

By

Ein beliebtes Bed & Breakfast mit Astronomie-Thema in Osoyoos in der Region Okanagan in British Columbia hat nach mehr als zwei Jahrzehnten Geschäftstätigkeit vor Kurzem seine Pforten geschlossen. Das Observatory B&B, das dem Amateurastronomen Jack Newton und seiner Frau Alice gehört, bot seinen Gästen nicht nur eine Unterkunft, sondern auch eine einzigartige und umfassende Tour durch das Universum.

Eine der Hauptattraktionen des B&B war das ultrahochauflösende Teleskop, das auf dem Dach thronte. Die Gäste hatten die Möglichkeit, einen Blick in den Kosmos zu werfen und Himmelsobjekte wie Sonne, Mond, Sterne, Planeten, Meteorschauer und Deep-Sky-Objekte aus nächster Nähe zu beobachten. Die hohe Auflösung des Teleskops ermöglichte es den Gästen, auch tagsüber Hunderte von Sternen zu sehen. Das B&B verfügte auch über ein Hydrogen-Alpha-Teleskop, das einen Nahblick auf die Sonne und ihre Eruptionen ermöglichte.

Jack Newton brachte zum Ausdruck, dass ihm an der Führung des Unternehmens am besten die Freude und Aufregung gefiel, den Gästen zum ersten Mal den Weltraum zu zeigen. Viele Gäste reagierten emotional auf die Erkundung des Himmels und beschrieben sie als eine lebensverändernde Erfahrung. Das B&B begrüßte eine Vielzahl von Gästen, von professionellen Astronomen und Amateurastronomen bis hin zu Personen mit geringen astronomischen Kenntnissen, die einfach vom Universum fasziniert waren.

Obwohl das B&B geschlossen ist, plant Jack Newton, weiterhin jede Nacht das Universum durch sein Teleskop zu beobachten. Seine Leidenschaft für die Astronomie zeigt sich in seinen Leistungen, darunter der Entdeckung oder Mitentdeckung von über 200 Supernovae. Seine Astrofotografien wurden auch von bekannten Publikationen wie National Geographic und Life Magazine veröffentlicht und er erhielt Auszeichnungen von renommierten Organisationen wie der Royal Astronomy Society of Canada.

Gäste, die die Gelegenheit hatten, im Observatory B&B zu übernachten, haben ihre Dankbarkeit für das „nicht von dieser Welt“-Erlebnis zum Ausdruck gebracht. Der Besuch inspirierte viele dazu, ihrem eigenen Interesse an der Astronomie nachzugehen.

Quellen: Keine URLs

Ein beliebtes Bed & Breakfast mit Astronomie-Thema in Osoyoos in der Region Okanagan in British Columbia hat nach mehr als zwei Jahrzehnten Geschäftstätigkeit vor Kurzem seine Pforten geschlossen. Das Observatory B&B, das dem Amateurastronomen Jack Newton und seiner Frau Alice gehört, bot seinen Gästen nicht nur eine Unterkunft, sondern auch eine einzigartige und umfassende Tour durch das Universum.

Eine der Hauptattraktionen des B&B war das ultrahochauflösende Teleskop, das auf dem Dach thronte. Die Gäste hatten die Möglichkeit, einen Blick in den Kosmos zu werfen und Himmelsobjekte wie Sonne, Mond, Sterne, Planeten, Meteorschauer und Deep-Sky-Objekte aus nächster Nähe zu beobachten. Die hohe Auflösung des Teleskops ermöglichte es den Gästen, auch tagsüber Hunderte von Sternen zu sehen. Das B&B verfügte auch über ein Hydrogen-Alpha-Teleskop, das einen Nahblick auf die Sonne und ihre Eruptionen ermöglichte.

Jack Newton brachte zum Ausdruck, dass ihm an der Führung des Unternehmens am besten die Freude und Aufregung gefiel, den Gästen zum ersten Mal den Weltraum zu zeigen. Viele Gäste reagierten emotional auf die Erkundung des Himmels und beschrieben sie als eine lebensverändernde Erfahrung. Das B&B begrüßte eine Vielzahl von Gästen, von professionellen Astronomen und Amateurastronomen bis hin zu Personen mit geringen astronomischen Kenntnissen, die einfach vom Universum fasziniert waren.

Obwohl das B&B geschlossen ist, plant Jack Newton, weiterhin jede Nacht das Universum durch sein Teleskop zu beobachten. Seine Leidenschaft für die Astronomie zeigt sich in seinen Leistungen, darunter der Entdeckung oder Mitentdeckung von über 200 Supernovae. Seine Astrofotografien wurden auch von bekannten Publikationen wie National Geographic und Life Magazine veröffentlicht und er erhielt Auszeichnungen von renommierten Organisationen wie der Royal Astronomy Society of Canada.

Gäste, die die Gelegenheit hatten, im Observatory B&B zu übernachten, haben ihre Dankbarkeit für das „nicht von dieser Welt“-Erlebnis zum Ausdruck gebracht. Der Besuch inspirierte viele dazu, ihrem eigenen Interesse an der Astronomie nachzugehen.

Quellen: Keine URLs