Neue Entdeckungen ungeklärter „Feenkreise“, erforscht mit KI-Technologie

Wissenschaftler haben neue Entdeckungen über mysteriöse „Feenkreise“ in Wüsten auf der ganzen Welt gemacht. Diese kreisförmigen Flecken unfruchtbarer Erde ähneln Reihen von Tupfen und geben Wissenschaftlern seit Jahren Rätsel auf. Bisher wurden Feenkreise nur in der Namib-Wüste im südlichen Afrika und im Outback Westaustraliens beobachtet. Eine aktuelle Studie nutzte jedoch KI-Technologie zur Analyse von Satellitendaten und fand Hunderte zusätzlicher Stellen in 15 verschiedenen Ländern auf drei Kontinenten, an denen ähnliche Vegetationsmuster zu finden sind, die an Feenkreise erinnern.

Die Forscher verwendeten ein neuronales Netzwerk, eine KI-Technologie, die Gehirnprozesse nachahmt, um märchenförmige Muster in den hochauflösenden Satellitenbildern zu identifizieren. Das neuronale Netzwerk wurde anhand von 15,000 Satellitenbildern aus Namibia und Australien trainiert, von denen die Hälfte Feenkreise aufwies und die andere Hälfte nicht. Anschließend analysierte es fast 575,000 Grundstücke weltweit und identifizierte kreisförmige Muster, die bekannten Feenkreisen ähnelten. Die menschliche Überprüfung wurde durchgeführt, um Strukturen, die keine Feenkreise waren, auf der Grundlage von Fotointerpretation und Kontextinformationen auszuschließen.

Die Studie identifizierte 263 Trockengebiete mit kreisförmigen Mustern, die Feenkreisen ähneln, in Australien und Namibia sowie in anderen Trockengebieten in ganz Afrika und Teilen Westasiens, Zentral- und Südwestaustraliens sowie der Sahelzone, der Westsahara und dem Horn von Afrika. Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die weltweite Verbreitung von Feenkreisen.

Feenkreise unterscheiden sich von anderen Naturphänomenen, die aufgrund ihres stark geordneten Musters Lücken in der Vegetation erzeugen. Allerdings entsprachen die in dieser Studie identifizierten Muster nicht dem hohen Standard, den Dr. Stephan Getzin, Forscher an der Universität Göttingen, definiert. Die Studie hob auch die komplexen und ortsspezifischen Faktoren hervor, die zur Bildung von Feenkreisen beitragen, wie etwa das Klima und die Selbstorganisation der Pflanzen in Namibia und die Termitenaktivität in Australien.

Insgesamt zielt der globale Atlas der Feenkreise der Studie darauf ab, weitere Forschungen zu diesen rätselhaften Phänomenen anzuregen und Wissenschaftler zu ermutigen, die Geheimnisse rund um ihre Entstehung zu erforschen. Der Einsatz von KI-Technologie in dieser Studie stellt ein leistungsstarkes Werkzeug zur Identifizierung und Untersuchung von Feenkreisen in größerem Maßstab dar.

Quellen:

– Quellartikel: NatureWorldNews.com

– Wissenschaftliche Begriffe:

– Feenkreise: Runde Scheiben aus karger Erde, die in Wüsten vorkommen und durch ein hochgeordnetes Muster zwischen den Kreisen gekennzeichnet sind.

– Neuronales Netzwerk: Eine KI-Technologie, die Gehirnprozesse nachahmt und in der Lage ist, Muster zu lernen und zu erkennen.

– Trockene Ökosysteme: Ökosysteme, die durch geringe Niederschläge und begrenzte Wasserverfügbarkeit gekennzeichnet sind.

– Bildquelle: Olga Ernst & Hp.Baumeler / Wikimedia Commons