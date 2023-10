Erkundung der rätselhaften Tiefen: Enthüllung verborgener Phänomene unter dem antarktischen Schelfeis

Wissenschaftler der Cornell University haben in Zusammenarbeit mit dem NASA-Projekt „Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe“ (RISE UP) bei ihrer Erkundung unter dem antarktischen Schelfeis eine überraschende Entdeckung gemacht. Dieser unerwartete Befund könnte weitreichende Auswirkungen auf die Stabilität der Eisschelfs auf der ganzen Welt haben.

Mit einem Unterwasserroboter namens Icefin tauchten die Forscher in einen Teil der Welt ein, den noch nie zuvor ein Mensch gesehen hatte. Der schlanke, 12 Fuß lange Roboter manövrierte durch enge Gänge, die durch Heißwasserbohrungen entstanden waren, und enthüllte eine faszinierende Reihe von Spalten und einzigartigen geologischen Merkmalen, die bisher unbekannt waren.

Der erstaunlichste Aspekt dieser Entdeckung ist, dass diese Spalten Muster und Formationen aufwiesen, die in bestehenden wissenschaftlichen Modellen nie berücksichtigt wurden. Es wurde beobachtet, dass Gletscherspalten Wasser auf beispiellose Weise entlang der Küste des Schelfeises bewegen, was früheren Vorhersagen der Forscher widerspricht.

Das Schmelzen an der Basis der Spalten führte in Verbindung mit einem Phänomen, das als „Salzabstoßung“ bekannt ist und das Gefrieren an der Oberseite verhindert, zur Zirkulation von Wasser um horizontale Düsen, was zu ungleichmäßigem Schmelzen und Gefrieren auf beiden Seiten führte. Diese bisher unbekannten Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Stabilität von Eisschelfs.

Diese kürzlich in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichten Erkenntnisse tragen nicht nur zu unserem Verständnis der Stabilität des Schelfeises bei, sondern unterstreichen auch die Bedeutung modernster Werkzeuge wie Unterwasserroboter und Sensoren für die Ermöglichung einer beispiellosen Erkundung abgelegener und unzugänglicher Regionen. Eine solche Erkundung hilft Forschern, unschätzbare Erkenntnisse über die Auswirkungen schmelzender Gletscher und Eisschelfs auf den steigenden Meeresspiegel zu gewinnen.

Aufgrund dieser unerwarteten Entdeckungen müssen Wissenschaftler nun bestehende Modelle überdenken und diese neuen Faktoren in ihre Vorhersagen einbeziehen. Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Arten der Zirkulation und des Zusammenhangs zwischen Meerestemperaturen und Gefrieren in Spalten können Forscher ihre Prognosen zum künftigen Anstieg des Meeresspiegels verbessern.

Diese bemerkenswerte Erkundung unter dem antarktischen Schelfeis erinnert an die sich ständig weiterentwickelnden Möglichkeiten der wissenschaftlichen Forschung und Technologie. Spannende Möglichkeiten liegen vor uns, während wir weiterhin die Geheimnisse erforschen und lüften, die sich unter den riesigen Eislandschaften der Erde verbergen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein Schelfeis?

Ein Schelfeis ist eine dicke schwimmende Eisplattform, die sich durch die Ausdehnung eines Gletschers oder einer Eisdecke auf den Ozean bildet. Es besteht typischerweise aus Süßwassereis.

Was sind Gletscherspalten?

Gletscherspalten sind tiefe Risse, die in Eis und Gletschern durch Belastungen durch Bewegungen oder andere Faktoren entstehen.

Wie funktionieren Unterwasserroboter wie Icefin?

Unterwasserroboter wie Icefin sind autonome oder ferngesteuerte Maschinen, die für die Bewältigung der extremen Bedingungen in Unterwasserumgebungen konzipiert sind. Sie sind mit verschiedenen Sensoren und Werkzeugen ausgestattet, um Daten und Bilder zu sammeln und wertvolle Einblicke in unerforschte Regionen zu liefern. Der in dieser Studie verwendete Icefin-Roboter konnte durch enge Gänge im antarktischen Eis schlüpfen und bisher ungesehene geologische Merkmale erfassen.

Welche Bedeutung haben diese Entdeckungen?

Die unerwarteten Merkmale und Muster, die unter dem antarktischen Schelfeis gefunden wurden, stellen das bestehende wissenschaftliche Verständnis der Stabilität des Schelfeises in Frage. Durch die Einbeziehung dieser Entdeckungen in Modelle können Wissenschaftler ihre Vorhersagen darüber verbessern, wie schmelzende Gletscher und Schelfeise in Zukunft zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen werden. Darüber hinaus beleuchtet die Erkundung die Fortschritte in der Technologie, die es uns ermöglichen, abgelegene und unzugängliche Regionen zu erkunden und Licht auf bisher ungesehene Aspekte unseres Planeten zu werfen.