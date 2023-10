Die Austrocknung des Urmia-Sees: Eine ökologische Krise im Iran

By

Der Urmia-See, einst der größte See im Nahen Osten, hat in den letzten Jahren einen erheblichen Rückgang erlebt und verwandelte sich schließlich im Herbst 2023 in eine trockene Salzwüste. Diese Verschiebung kann auf eine Kombination von Faktoren zurückgeführt werden, darunter aufeinanderfolgende Dürren und den landwirtschaftlichen Wasserverbrauch und der Bau von Dämmen, die sich negativ auf die Wasserversorgung des Sees ausgewirkt haben. Historische Trends zeigen, dass der Urmia-See seit 1995 austrocknet und fast 90 % seiner Fläche verliert.

Im Jahr 2020 kam es aufgrund ungewöhnlicher Regenfälle zu einem vorübergehenden Anstieg des Wasserspiegels im See, doch trockenere Bedingungen in den Folgejahren führten dazu, dass er sich wieder einem nahezu trockenen Zustand annäherte. Von den Landsat-Missionen der NASA aufgenommene Satellitenbilder zeigen den deutlichen Unterschied zwischen dem wassergefüllten Becken des Sees im Jahr 2020 und seinem ausgetrockneten Zustand im Jahr 2023.

Die Erschöpfung des Urmia-Sees hat erhebliche ökologische und gesundheitliche Auswirkungen. Der See und die umliegenden Feuchtgebiete sind nicht nur ein UNESCO-Biosphärenreservat und Ramsar-Gebiet, sondern bieten auch wichtige Lebensräume für verschiedene Arten von Wasservögeln und dienen als Zwischenstopp für Zugvögel. Durch das Schrumpfen des Sees wird das verbleibende Wasser salzhaltiger, was sich negativ auf die Populationen der Salzgarnelen und andere Nahrungsquellen für größere Tiere auswirkt.

Darüber hinaus erhöht der freiliegende Seeboden die Wahrscheinlichkeit von Staubstürmen, die die Luftqualität verschlechtern und negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Atemwege haben können. Jüngste Studien haben den niedrigen Wasserstand im Urmia-See mit Atemwegsproblemen der lokalen Bevölkerung in Verbindung gebracht.

Die Ursachen für die Erschöpfung des Urmia-Sees sind nach wie vor umstritten. Während ein 10 eingeleitetes, zehnjähriges Sanierungsprogramm zwar zu einer gewissen Erholung führte, ist es aufgrund des gleichzeitigen Auftretens starker Regenfälle schwierig, die tatsächliche Wirksamkeit der Bemühungen festzustellen. Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass klimatische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Erholung des Sees gespielt haben.

Die Austrocknung des Urmia-Sees ist eine ökologische Krise mit weitreichenden Folgen. Es müssen Anstrengungen unternommen werden, um die beitragenden Faktoren anzugehen und dem See seinen früheren Glanz zurückzugeben, seine reiche Artenvielfalt zu bewahren und die Gesundheit und Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung zu schützen.

Quellen:

– Bilder des NASA Earth Observatory von Lauren Dauphin, unter Verwendung von Landsat-Daten des US Geological Survey.