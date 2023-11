Die faszinierende Welt des Pilzfleischfressers: Wie ein Raubtier Beute fängt und verdaut

Eine aktuelle Studie hat neue Einblicke in die komplizierten molekularen Prozesse geliefert, die ablaufen, wenn ein fleischfressender Pilz seine Beute fängt und verzehrt. Die Forschung konzentrierte sich auf Arthrobotrys oligospora, eine Pilzart, die normalerweise Nährstoffe aus verrottendem organischem Material bezieht, aber bei Hunger oder der Anwesenheit von Würmern in der Nähe auf Raubtiere zurückgreifen kann.

Während frühere Studien Aufschluss über die Biologie der Räuber-Beute-Beziehungen bei Pilzen gaben, blieben die molekularen Details dieses Prozesses weitgehend unbekannt. Um diese Wissenslücke zu schließen, führte ein Team unter der Leitung von Hung-Che Lin von der Academia Sinica in Taipeh eine Reihe von Laborexperimenten mit dem Nematodenwurm Caenorhabditis elegans durch.

Mithilfe einer Technik namens RNAseq analysierten die Forscher die Aktivität verschiedener Gene in A. oligospora in verschiedenen Stadien der Prädation. Sie entdeckten mehrere wichtige biologische Prozesse, die offenbar eine entscheidende Rolle beim Raubverhalten dieses Pilzes spielen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es zu einer Steigerung der DNA-Replikation und der Ribosomenproduktion kommt, wenn A. oligospora einen Wurm wahrnimmt. Anschließend kommt es zu einer Hochregulierung von Genen, die für Proteine ​​kodieren, die an der Bildung und Funktion von Fallen beteiligt sind, einschließlich sekretierter wurmhafter Proteine ​​und einer neu identifizierten Familie von Proteinen, die als „fallenenangereicherte Proteine“ (TEP) bezeichnet werden.

Sobald A. oligospora schließlich filamentöse Strukturen in den Wurm ausgedehnt hat, um ihn zu verdauen, werden Gene aktiver, die für verschiedene Enzyme, sogenannte Proteasen, kodieren, insbesondere für eine Gruppe, die als Metalloproteasen bekannt ist. Diese Proteasen sind für den Abbau von Proteinen verantwortlich, was auf ihre Rolle bei der Verdauung von Würmern hinweist.

Diese Ergebnisse liefern nicht nur ein tieferes Verständnis der molekularen Mechanismen, die der Prädation durch A. oligospora zugrunde liegen, sondern legen auch die Grundlage für zukünftige Forschungen zu anderen Pilz-Räuber-Beute-Interaktionen.

FAQ:

F: Was ist RNAseq?

A: RNAseq ist eine Technik zur Analyse der Genexpression durch Messung der Menge an RNA-Molekülen in einer Probe. Es liefert wertvolle Einblicke in die Aktivität verschiedener Gene zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

F: Was sind Proteasen?

A: Proteasen sind Enzyme, die für den Abbau von Proteinen in kleinere Peptide oder Aminosäuren verantwortlich sind. Sie spielen eine wesentliche Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen, einschließlich der Verdauung.

F: Was ist Metalloprotease?

A: Metalloproteasen sind eine Klasse von Proteasen, die für ihre enzymatische Aktivität Metallionen wie Zink benötigen.

Quelle: phys.org