Laut Northwestern Medicine-Studie spielen Zytoskelettproteine ​​eine entscheidende Rolle bei der Eizellenentwicklung

Wissenschaftler der Northwestern Medicine haben die Rolle von Zytoskelettproteinen beim Wachstum sich entwickelnder Eier in Fruchtfliegen aufgedeckt. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie gibt Aufschluss darüber, wie sich Eizellen bilden und von anderen Schwesterzellen unterscheiden.

Eizellen oder sich entwickelnde Eier entstehen, wenn sich eine Zelle zur Eizelle differenziert, während die übrigen Zellen zu „Ammenzellen“ werden, die die Eizelle mit den für das Wachstum notwendigen Materialien versorgen. Diese miteinander verbundenen Zellstrukturen, bekannt als „Gewinner nehmen alles“, kommen sowohl bei Fruchtfliegen als auch bei Säugetieren vor.

Das Labor von Dr. Vladimir Gelfand führte die Studie durch, um die Mechanismen hinter diesem Prozess besser zu verstehen. Sie fanden heraus, dass Eizellen als Parasiten fungieren, wobei die Nährzellen alle erforderlichen Proteine ​​produzieren, die dann durch den zytoplasmatischen Dynein-Molekularmotor entlang von Mikrotubuli in die Eizelle transportiert werden.

Anhand von Fruchtfliegen als Modellsystem kultivierten die Wissenschaftler Eierstöcke und beobachteten, dass die Eizelle eine größere Anzahl von Mikrotubuli erzeugte, die als interzelluläre Autobahnen für den Transport von Proteinen und Ressourcen dienen. Bei Fruchtfliegen wird das Mikrotubuli-Wachstum durch ein genetisches Homolog namens Mini Spindles (Msps) reguliert, anstelle von XMAP215, dem Protein, das beim Menschen für das Mikrotubuli-Wachstum verantwortlich ist.

Die Studie ergab, dass Msps-mRNA, die Anweisungen zur Herstellung des Msps-Proteins enthält, in der Eizelle konzentriert war. Der Abbau der mRNA wirkte sich negativ auf die Entwicklung der Mikrotubuli und das Zellwachstum aus. Es wurde auch entdeckt, dass Dynein für die Akkumulation von Msps-mRNA in der Eizelle verantwortlich ist.

Durch die Entfernung von Dynein wurde die Menge an mRNA in der Eizelle reduziert, was die normale Zellentwicklung stoppte. Dies führte dazu, dass Forscher Msps und Dynein als dynamisches Duo bei der Steuerung der Spezialisierung und Entwicklung von Eizellen identifizierten.

Die Ergebnisse stellen eine positive Rückkopplungsschleife zwischen Dynein und Msps her, die die Eizellenentwicklung fördert. Zukünftige Forschung wird sich auf das Verständnis der Faktoren konzentrieren, die bestimmen, welche Zellen zu Eizellen werden.

Die Studie wurde durch ein Stipendium des National Institute of General Medical Sciences unterstützt.

Quellen:

– Tagungsband der National Academy of Sciences

– Gelfand-Labor