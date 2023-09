Bakterienmotoren verstehen: Auswirkungen auf effiziente Nanomaschinen

By

Forscher der Universität Nagoya, der Universität Osaka und des Nagahama Institute of Bio-Science and Technology haben bedeutende Entdeckungen hinsichtlich der Fortbewegung von Bakterien und ihrer möglichen Anwendungen bei der Entwicklung von Nanomaschinen gemacht. Das Team unter der Leitung von Professor Emeritus Michio Homma und Professor Seiji Kojima identifizierte die Rolle des FliG-Moleküls in der Flagellenschicht oder dem „Motor“ von Bakterien.

Der Flagellenmotor von Bakterien besteht aus einem Rotor und einem Stator. Der Stator fungiert als Motor, während der Rotor durch die Übertragung der Statordrehung rotiert. Dieser Mechanismus ermöglicht es Bakterien, sich vorwärts oder rückwärts zu bewegen. Der C-Ring, ein Proteinkomplex, steuert diese Bewegung. Das FliG-Molekül im C-Ring fungiert als Kupplung und erleichtert den Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsbewegung.

Die Forscher untersuchten die G215A-Mutante des FliG-Moleküls, die eine dauerhafte Drehung des Motors im Uhrzeigersinn bewirkt. Durch ihre Studie entdeckte das Team, dass Veränderungen in der FliG-Struktur und die Wechselwirkung der Wassermoleküle um sie herum für die Bewegung im Uhrzeigersinn verantwortlich sind. Diese Veränderungen treten auch in der Normalform von FliG auf, wenn es sich im Uhrzeigersinn dreht. Die strukturellen Unterschiede ermöglichen es Bakterien, als Reaktion auf ihre Umgebung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsbewegung zu wechseln.

Das Verständnis der physikalischen Eigenschaften des FliG-Proteins ist ein Durchbruch beim Verständnis des molekularen Mechanismus der Rotationsschaltung in Motoren. Die Erkenntnisse ebnen den Weg für die Entwicklung kompakter Motoren mit höherer Energieumwandlungseffizienz. Dieses Wissen kann bei der Entwicklung künstlicher Nanomaschinen angewendet werden, die ihre Rotation präzise steuern können. Diese Fortschritte haben das Potenzial, verschiedene Bereiche wie die Medizin und die Gestaltung künstlichen Lebens zu revolutionieren.

Die in iScience veröffentlichte Studie markiert einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis der bakteriellen Motoren und ihrer möglichen Auswirkungen auf die Entwicklung effizienterer Nanomaschinen. Es eröffnet neue Wege für die Forschung in der Nanotechnologie und im Ingenieurwesen und bietet spannende Möglichkeiten für zukünftige technologische Fortschritte.

Quelle:

Tatsuro Nishikino et al. Veränderungen im hydrophoben Netzwerk der FliGMC-Domäne induzieren eine Rotationsumschaltung des Flagellenmotors, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Universität Nagoya]