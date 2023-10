Die Open Space Foundation: Überbrückung der Lücke im naturwissenschaftlichen Unterricht

By

In der Stadt Theni, Tamil Nadu, entdeckte ein junger Surender Ponnalagar eine Leidenschaft für die Astronomie, die seine Zukunft prägen sollte. Surender ist heute ansässiger Astronom bei Al Sadeem Astronomy in Abu Dhabi und denkt über seine Reise und die Auswirkungen seiner frühen Auseinandersetzung mit der Wissenschaft nach. Inspiriert davon, anderen die gleiche Chance zu bieten, gründeten Surender und Gleichgesinnte die Open Space Foundation (OSF).

Ziel der OSF ist es, den naturwissenschaftlichen Unterricht auf staatliche und staatlich geförderte Schulen auszudehnen, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo solche Möglichkeiten begrenzt sind. Im Laufe der Jahre haben sie über 10,000 Studenten in Tamil Nadu, Karnataka und Kerala erreicht.

Der Schlüssel zu ihrem Erfolg war die Anpassung des Lehrplans an die Neugier und Anforderungen der Schüler. Anupama Pradeepans Fachwissen in der Lehrplanentwicklung hat eine entscheidende Rolle bei der Erstellung ansprechender und relevanter Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht gespielt.

Herausforderungen haben das Team nicht von seiner Mission abgehalten. Die Anpassung an sich ändernde Fragestellungen, sich entwickelnde Bildungslandschaften und die Ausbalancierung der Humanressourcen waren ständige Lernprozesse. Die faszinierendsten Erkenntnisse kommen jedoch oft von den Studierenden selbst. Ihre Anfragen, bei denen die Pädagogen manchmal nach Antworten ringen, zeigen ihre große Neugier und ihren Wissensdurst.

Eine denkwürdige Begegnung war während eines OSF-Besuchs in einer Schule im Dorf Sukkampatti. Als den Schülern ein Teleskop vorgestellt wurde, wuchs ihre Neugier und sie stellten verschiedene Fragen. Eine wichtige Frage war, ob sie während einer Sonnenfinsternis essen konnten und dabei kulturelle und soziale Kontexte offenbarten, die ihre Wahrnehmung beeinflussten. Das OSF lieferte eine wissenschaftliche Erklärung und betonte, dass das Essen während einer Sonnenfinsternis kein inhärentes Risiko darstelle.

Kulturelle Überzeugungen beeinflussten auch die Art und Weise, wie Schüler mit Himmelsphänomenen umgingen. Einige Kinder zögerten oder weigerten sich aufgrund spezifischer kultureller Überzeugungen sogar, sich dem Teleskop zu nähern, als sie Saturn kennenlernten. Doch das Staunen und Staunen, das die Kinder empfanden, als sie den Mond zum ersten Mal sahen, war wirklich faszinierend.

Die Open Space Foundation meistert weiterhin Herausforderungen, angetrieben von ihrem Engagement, die Wunder des Weltraums für alle zugänglich zu machen. Ihr einzigartiger Ansatz und ihr Engagement, den naturwissenschaftlichen Unterricht an die Bedürfnisse der Schüler anzupassen, machen einen bedeutenden Unterschied bei der Überbrückung der Lücke im naturwissenschaftlichen Unterricht.

FAQ

Was ist die Open Space Foundation?

Die Open Space Foundation (OSF) ist eine kollektive Initiative, die von Surender Ponnalagar und anderen leidenschaftlichen Einzelpersonen gegründet wurde. Ihre Mission ist es, den naturwissenschaftlichen Unterricht auf staatliche und staatlich geförderte Schulen auszudehnen, insbesondere in ländlichen Gebieten.

Wo sind sie angekommen?

Das OSF hat über 10,000 Studenten in Tamil Nadu, Karnataka und Kerala erreicht.

Wie gestalten sie den Lehrplan?

Das OSF passt den Lehrplan an die Neugier und Anforderungen der Studierenden an. Anupama Pradeepan spielt mit ihrer Expertise in der Lehrplanentwicklung eine entscheidende Rolle bei der Erstellung ansprechender und relevanter Materialien für den naturwissenschaftlichen Unterricht.

Vor welchen Herausforderungen standen sie?

Das OSF stand vor Herausforderungen wie der Anpassung an sich ändernde Fragen, der Weiterentwicklung der Bildungslandschaft und der effizienten Ausbalancierung der Humanressourcen.

Welche unvergesslichen Begegnungen gibt es?

Während eines OSF-Besuchs in einer Schule stellten Schüler verschiedene Fragen, unter anderem, ob sie während einer Sonnenfinsternis essen könnten. Auch kulturelle Überzeugungen und spezifische Reaktionen auf Himmelsphänomene wurden beobachtet. Eines der faszinierendsten Erlebnisse war, als die Kinder zum ersten Mal den Mond erblickten.

(Quelle: Al Arabiya)