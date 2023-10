Eine neue Form der Rabi-Oszillation: gleichzeitiger Spin und Bahndrehimpuls

Ein Team von Wissenschaftlern der Jinan-Universität in China hat über eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Rabi-Oszillation berichtet. In einem in Light: Science & Applications veröffentlichten Artikel haben die Forscher unter der Leitung von Professor Zhen Li und Shenhe Fu eine neue Form der Rabi-Oszillation entdeckt, die sowohl Spin als auch Bahndrehimpuls aufweist.

Die Rabi-Oszillation ist ein grundlegendes Phänomen der Quantenmechanik, das in verschiedenen Disziplinen ausführlich untersucht wurde. Es hat zu wichtigen Anwendungen in der Kernspinresonanztomographie, Spektroskopie und Quanteninformationsverarbeitung geführt. Bisher waren zwei unabhängige Klassen von Wellenzuständen in der Rabi-Oszillation bekannt: Spinwellen und Orbitalwellen. Ein Wellenzustand, der sowohl Spin als auch Bahndrehimpuls vereint, war jedoch bislang schwer fassbar.

Um dieses neue Phänomen aufzudecken, etablierten die Wissenschaftler einen Pseudo-Spin-1/2-Formalismus und erzeugten durch Licht-Kristall-Wechselwirkung ein kontrollierbares Magnetfeld. Durch die Beobachtung der Schwingungen von Spin und Bahndrehimpuls in schwachen und starken Kopplungsregimen, angetrieben durch ein synthetisches Magnetfeld, zeigten sie das gleichzeitige Vorhandensein von Spin und Bahndrehimpuls in einer Rabi-Oszillation.

Darüber hinaus stellten die Forscher eine elektrisch abstimmbare Plattform vor, die eine präzise Steuerung des Übergangs zwischen verschiedenen Rabi-Schwingungsmodi ermöglicht. Diese Plattform ermöglicht die Emission von Orbital-Drehimpuls-Strahlen mit abstimmbaren topologischen Strukturen. Die Ergebnisse dieser Studie bieten einen allgemeinen Rahmen für die Untersuchung von Spin-Bahn-Kopplungen in Regimen höherer Ordnung und bieten Möglichkeiten zur Manipulation des Spins und des Bahndrehimpulses von Licht in drei und vier Dimensionen. Die in dieser Studie entwickelte Methode und Technik hat potenzielle Anwendungen in der klassischen Optik und in der Quantenoptik.

Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die Spinormanipulation und strukturierte Lichtstrahlen. Die Wissenschaftler haben ein System geschaffen, das die synthetisierten Magnetfelder vollständig kontrollieren kann, indem es den Lichtstrahl strukturiert oder den Kristall konstruiert. Strukturiertes Licht, das Spin- und Bahndrehimpulszustände kombiniert, bietet großes Potenzial für das Multiplexen von Daten mit hoher Kapazität.

Insgesamt stellt diese Studie einen bedeutenden Fortschritt in der Rabi-Oszillationsforschung dar und liefert neue Einblicke in die Grundprinzipien der Quantenmechanik und der nichtlinearen Optik.

