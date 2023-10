Aufdeckung zellulärer Mechanismen für neuartige Therapiestrategien

Aktuelle Studien im Journal of Pharmaceutical Analysis betonen die Verwendung von Einzelzell- und ortsaufgelösten Omics zum Verständnis von Zell-Zell-Interaktionen und zur Entwicklung neuer Therapieansätze. Durch die Untersuchung der Gewebezusammensetzung, -struktur und -funktion gewinnen Wissenschaftler Einblicke in komplexe Krankheitsmechanismen.

Der erste Artikel konzentriert sich auf die Mikroglia-Astrozyten-Kommunikation im Zusammenhang mit intrazerebralen Blutungen (ICH). Die Forscher verwendeten räumliche Transkriptomik, um die Auswirkungen der Mikroglia-Depletion auf die Narbenbildung von Astrozyten in frühen und chronischen Stadien der ICH zu untersuchen. Sie entdeckten, dass der aus Mikroglia stammende insulinähnliche Wachstumsfaktor 1 (IGF1) eine Rolle bei der schützenden Narbenbildung im Frühstadium spielt, während chronische ICH zu weniger schützenden und eher neurotoxischen Wirkungen führt.

In einer anderen Studie untersuchten Wissenschaftler die Hodentoxizität von Triptolid, einem Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin. Sie verwendeten Einzelzellsuspensionen von behandelten Mäusen, um eine Transkriptomkarte zu erstellen, die eine Hochregulierung der Entzündungsreaktion und eine Herunterregulierung der Keimzell- und Spermatidenentwicklung zeigte. Diese Ergebnisse liefern wertvolle Informationen zur Identifizierung therapeutischer Ziele für die durch Triptolid induzierte männliche Reproduktionstoxizität.

Die dritte Studie untersuchte epikardiale Zellen im Herzgewebe von Mäusen. Es wurden Genmarker identifiziert, die spezifisch für postnatales epikardiales Gewebe sind und mit einer erhöhten Signalübertragung in der extrazellulären Matrix verbunden sind. Das Verständnis dieser Marker und ihrer Expressionsmuster kann zur Entwicklung wirksamerer Strategien zur kardialen regenerativen Therapie beitragen.

Diese Studien geben Aufschluss über zelluläre Mechanismen auf Einzelzell- und räumlicher Ebene und ebnen den Weg für verbesserte Behandlungsstrategien in der Zukunft.

