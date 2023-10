Neurona Therapeutics: Fortschritte in der Zelltherapie bei neurologischen Erkrankungen

Forscher der University of California in San Francisco haben erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Ansatzes zur Behandlung neurologischer Erkrankungen mithilfe von Zelltherapie erzielt. Neurona Therapeutics, ein von vier Laborleitern der Universität gegründetes Unternehmen, hat sich zum Ziel gesetzt, hemmende Interneurone in das Nervensystem von Menschen zu transplantieren, um übererregte Schaltkreise zu behandeln, die zu Erkrankungen wie Epilepsie, Alzheimer und neuropathischen Schmerzen beitragen.

Die Entwicklung dieser Therapie verlief nicht ohne Herausforderungen. Den Forschern innerhalb der vier Gruppen fiel es zunächst schwer, bei der Dateninterpretation hinsichtlich der Produktion hemmender Interneurone einer Meinung zu sein. Während der Treffen kam es zu Spannungen, als Fragen zu den von einem Postdoktoranden vorgelegten Daten aufgeworfen wurden. Trotz des Hin und Her gelang es dem Unternehmen, Risikokapital in Höhe von 165 Millionen US-Dollar aufzubringen, und startete kürzlich eine klinische Studie zur Epilepsie, bei der die hemmenden Zellen namens NRTX-1001 in die Gehirne von Patienten injiziert wurden.

Die vorläufigen Ergebnisse der Studie sind vielversprechend: Bei den ersten beiden Teilnehmern kam es nach der Behandlung zu einer Reduzierung der Anfälle um mehr als 90 Prozent. Dieses Ergebnis könnte eine neue Behandlungsoption für schwere Epilepsie darstellen. Es bestehen jedoch weiterhin Bedenken hinsichtlich der in der Therapie verwendeten Zellen.

Neurona nutzt Zellen der medialen Ganglionäre Eminenz (MGE), einer Neuronen-„Fabrik“, die während der Embryonalentwicklung entsteht und hemmende Interneurone im Kortex hervorbringt. Diese Zellen verfügen über einzigartige Eigenschaften, die sie für die therapeutische Forschung geeignet machen, da sie sich weitgehend im gesamten Kortex verteilen und ihre Migrationsfähigkeit aufrechterhalten können, wenn sie in erwachsene Gehirne transplantiert werden.

Um die ethischen und logistischen Herausforderungen zu vermeiden, die mit der Verwendung menschlicher MGE-Zellen aus fötalem Gewebe verbunden sind, verwendeten Forscher menschliche pluripotente Stammzellen, um MGE-ähnliche Zellen herzustellen. Ziel war es, diese Zellen zu Somatostatin- und Parvalbumin-positiven Neuronen zu entwickeln, die in präklinischen Studien therapeutisches Potenzial gezeigt haben. Das 2013 entwickelte Protokoll beruhte auf der Injektion von Vorläuferzellen in das Gehirn von Mäusen, was Bedenken hinsichtlich der Tumorbildung aufkommen ließ. Allerdings hat das Neurona-Team inzwischen seinen Ansatz verfeinert und verwendet nun dedizierte Zellen in seiner Therapie.

Die aktuelle Veröffentlichung von Neurona bietet weitere Einblicke in ihren Ansatz und die Forschung hinter NRTX-1001, es bestehen jedoch weiterhin Fragen zu den bei der Behandlung verwendeten Zellen. Es ist wichtig, diese Bedenken auszuräumen, bevor mit Versuchen am Menschen fortgefahren wird.

Definitionen:

– Hemmende Interneurone: Neuronen, die die neuronale Aktivität regulieren, indem sie das Feuern anderer Neuronen hemmen.

– Neurologische Erkrankungen: Erkrankungen, die das Nervensystem, einschließlich Gehirn, Rückenmark und periphere Nerven, betreffen.

– Zelltherapie: Eine medizinische Behandlung, bei der Zellen verwendet werden, um beschädigte oder erkrankte Zellen, Gewebe oder Organe zu reparieren, zu ersetzen oder zu regenerieren.

