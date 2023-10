Ole Miss veranstaltet in Zusammenarbeit mit Door 2 Door einen Glasrecycling-Wettbewerb

Diesen November haben Mitglieder der Community der University of Mississippi die Möglichkeit, an einem Glasrecycling-Wettbewerb namens Egg Bowl Glass Recycling Drive teilzunehmen. Die Veranstaltung wird vom Office of Sustainability in Zusammenarbeit mit Door 2 Door Recycling organisiert und findet am 2. November von 6 bis 9 Uhr auf dem Parkplatz des Jackson Avenue Centers statt. Ziel des Wettbewerbs ist es, herauszufinden, welcher Campus – Ole Miss oder Mississippi State University – das meiste Glas sammeln kann.

Die Entscheidung, diesen Wettbewerb durchzuführen, ergab sich aus der Unfähigkeit der Universität, Glasrecycling in ihre reguläre Recyclingsammlung auf dem Campus aufzunehmen. Das Glasrecycling kann aufgrund seines Gewichts eine Herausforderung darstellen, was die mit dem Transport verbundenen Kosten und Emissionen erhöht. Door 2 Door Recycling bietet eine Lösung, indem es Glasabfälle anders verarbeitet. Sie mahlen das Glas, um es für andere Anwendungen zu verwenden, vermeiden es so, dass es nicht auf Mülldeponien landet, und produzieren dabei neue Materialien.

Faith Young, die Inhaberin von Door 2 Door Recycling, betonte die Bedeutung des Glasrecyclings und erklärte, dass Glas auf Mülldeponien nicht zerfalle. Door 2 Door arbeitet mit Bildungseinrichtungen in Mississippi zusammen, um den Bürgern des Staates das Glasrecycling zugänglicher zu machen.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen Einzelpersonen ihre sauberen, leeren Glasbehälter zur Veranstaltung mitbringen. Zu den akzeptablen Glasartikeln gehören unter anderem Flaschen, Einmachgläser, Getränkebehälter und Geleegläser. Stielgläser, Autoglas, Glasscherben, Glasvasen und Keramik sind jedoch nicht für das Recycling geeignet. Alle Behälter sollten ausgespült und geleert werden, es können jedoch Etiketten darauf verbleiben. Glas sollte auch nach Farbe sortiert werden (klar, blau, grün, braun und gelb), um den Sortiervorgang zu erleichtern.

Kendall McDonald, stellvertretende Direktorin des UM-Nachhaltigkeitsbüros, betonte, dass die Reduzierung von Glasabfällen mit dem Kauf von Lebensmitteln in Verpackungen beginnt, die von der Stadt Oxford recycelt werden können. Die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Egg Bowl Glass Recycling Drive bietet jedoch eine sichere und ökologisch sinnvolle Möglichkeit, Glasabfälle zu entsorgen und gleichzeitig ein lokales Familienunternehmen in Mississippi zu unterstützen.

Faith Young glaubt, dass jeder Einzelne die Verantwortung hat, die Welt zu recyceln und sie an einem besseren Ort zu hinterlassen, als er sie vorgefunden hat. Die Teilnahme am Glasrecycling-Wettbewerb ist eine hervorragende Möglichkeit für Studenten und Gemeindemitglieder, zu diesem Zweck beizutragen. Wer möchte nicht, dass seine Schule zum Glasrecycling-Champion wird?

