Ultraschalltechnologie erweist sich als vielversprechend beim Abbau von „Forever Chemicals“

Forschern der Ohio State University ist ein bedeutender Durchbruch bei der Suche nach einer Methode zum Aufbrechen der starken Bindungen von „Forever Chemicals“ oder PFAS (Polyfluoralkylsubstanzen) gelungen. Diese giftigen Chemikalien kommen häufig in Alltagsgegenständen wie Kochgeschirr, Kosmetika und Lebensmittelverpackungen vor und stellen ein potenzielles Gesundheitsrisiko für den Menschen dar.

Unter der Leitung von Professor Linda Weavers nutzte das Forschungsteam Ultraschalltechnologie, um Schallwellen mit einer Ultraschallfrequenz auszusenden. Diese Schallwellen erzeugten winzige Blasen, sogenannte „Brennkammern“, die Temperaturen von 10,000 Kelvin erreichten. Dieser als Ultraschallabbau bezeichnete Prozess spaltete die starken Fluorbindungen der PFAS-Moleküle effektiv in kleinere Verbindungen auf.

Bisherige Behandlungsmethoden hatten Schwierigkeiten, die kleineren PFAS-Verbindungen abzubauen. Allerdings erwies sich diese bahnbrechende Technik mit Ultraschalltechnologie als effizienter beim Abbau kleinerer Verbindungen, wie über einen Zeitraum von drei Stunden beobachtet wurde.

Die Forscher konzentrierten ihre Bemühungen auf mit Löschschaum kontaminiertes Grundwasser, in dem PFAS-Kontaminationen vorherrschend sind. Die Ergebnisse zeigten, dass die kleineren Verbindungen deutlich schneller abgebaut wurden als die größeren, was auf das Potenzial der Ultraschalltechnologie als wirksameren und umweltfreundlicheren Ansatz zur Beseitigung von PFAS-Kontaminationen hinweist.

Obwohl diese Entdeckung vielversprechend ist, warnt Professor Weavers, dass die vollständige Beseitigung „ewiger Chemikalien“ aus der Umwelt immer noch eine komplexe Aufgabe ist. PFAS-Stoffe sind allgegenwärtig, was ihre Beseitigung schwierig macht. Sie glaubt jedoch, dass diese Ultraschalltechnologie zur Entwicklung kleiner, energiereicher Wasserfiltergeräte führen könnte, die in alltäglichen Haushalten eingesetzt werden können.

Die im Journal of Physical Chemistry A veröffentlichte Studie liefert neue Erkenntnisse zur Bekämpfung der Persistenz von PFAS in der Umwelt. Weitere Forschung ist erforderlich, um einen wirtschaftlich sinnvollen Weg zu finden, diese Technologie in größerem Maßstab umzusetzen, mit dem Ziel, das Vorhandensein „ewiger Chemikalien“ zu reduzieren und die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

