Laut einer neuen Studie könnten Sterne möglicherweise durch „relativistische Klingen“ in zwei Hälften geschnitten werden

Eine neue Studie, die von Forschern am Center for Cosmology and Particle Physics der New York University durchgeführt wurde, legt nahe, dass Sterne durch „relativistische Klingen“, bei denen es sich um extrem starke Plasmaausflüsse handelt, die durch extrem starke Magnetfelder geformt werden, in zwei Hälften geteilt werden könnten. Diese sternspaltenden Klingen könnten möglicherweise einige der hellsten Explosionen im Universum erklären, die als Gammastrahlenausbrüche (GRBs) bekannt sind.

GRBs sind außerordentlich starke Explosionen am Himmel, sie ereignen sich jedoch oft zu weit entfernt, als dass wir sie im Detail beobachten könnten. Es wird angenommen, dass diese Ausbrüche entweder von Schwarzen Löchern oder Magnetaren, bei denen es sich um stark magnetisierte Neutronensterne handelt, erzeugt werden. Allerdings war das langsame Abklingen einiger GRBs für Astronomen schwer zu erklären.

In dieser neuen Studie schlagen die Autoren vor, dass diese verbleibenden GRBs auf den Tod massereicher Sterne zurückzuführen sein könnten. Wenn ein Stern stirbt, kollabiert sein Kern und es entsteht ein Neutronenstern, der von Wasserstoff- und Heliumschichten umgeben ist. Durch schnelle Kompression und Rotation kann dieser Neutronenstern ein extrem starkes Magnetfeld erzeugen und ihn in einen Magnetar verwandeln.

Die chaotische Umgebung eines neugeborenen Magnetars führt dazu, dass seine Umgebung aufgrund intensiver Strahlung und Magnetfelder wild umhergewirbelt wird. Frühere Untersuchungen deuten darauf hin, dass sich dadurch ein Jet entlang der Spinachse des Magnetars bildet. Die Forscher dieser Studie fanden jedoch heraus, dass die Magnetfelder des Magnetars auch Strahlungsausbrüche entlang seines Äquators erzeugen können.

Diese durch die Zentrifugalkräfte des rotierenden Sterns geformten Strahlungsausbrüche bilden eine Klinge, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch den Stern bewegt. Die von dieser „relativistischen Klinge“ getragene Energie ist größer als die einer Supernova-Explosion und kann den Stern auf seinem Weg nach außen effektiv in zwei Hälften spalten. Das Blatt bewegt sich noch eine beträchtliche Strecke weiter, bevor es an Schwung verliert, was möglicherweise das langsame Abklingen bestimmter GRBs erklärt.

Während ihrer Reise sammelt die Klinge außerdem mehr Material an, was ihre Zerstörungskraft verstärkt. Darüber hinaus verursacht die Klinge Instabilitäten im Stern selbst, was zu seinem endgültigen Untergang führt.

Während diese Studie dazu dient, die Plausibilität relativistischer Rotorblätter zur Erklärung von GRBs zu demonstrieren, zielt zukünftige Forschung darauf ab, zu analysieren, wie sich diese Rotorblätter im Laufe der Zeit entwickeln und den damit verbundenen Prozess des Sterntodes zu verstehen. Durch die Identifizierung der Schlüsselsignaturen dieser Art von Explosion können Wissenschaftler bestätigen, ob zuvor beobachtete GRBs mit diesem Modell übereinstimmen.

Quellen: Zentrum für Kosmologie und Teilchenphysik der New York University, arXiv.org