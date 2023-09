ULAs Atlas-V-Rakete wird mit erfolgreicher Satellitenbereitstellung wieder in Betrieb genommen

Die Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance ist nach einer zehnmonatigen Startpause erfolgreich wieder in Betrieb genommen worden. Die Rakete wurde am Sonntag mit der Mission gestartet, mehrere Satelliten für das National Reconnaissance Office (NRO) und die US Space Force in eine geosynchrone Umlaufbahn zu bringen. Dieser Start markierte das Ende der längsten Zeitspanne zwischen Atlas V-Starts seit 20 Jahren.

ULA, ein Joint Venture zwischen Boeing und Lockheed Martin, sieht sich mit Verzögerungen seitens der Kunden konfrontiert, die den Hauptgrund für die ausbleibenden Starts der Atlas-V-Rakete darstellen. Trotzdem sind noch 18 weitere Atlas-V-Flüge geplant, wobei die Raketen hauptsächlich Satelliten für das Kuiper-Breitbandnetz von Amazon transportieren und Astronauten auf Boeings Starliner-Besatzungskapsel starten.

Die am Sonntag für die NRO gestartete Mission namens „Silent Barker“ wird die Bewegungen anderer Raumfahrzeuge im geosynchronen Orbit verfolgen, wobei der Schwerpunkt auf chinesischen und russischen Satellitenaktivitäten liegt. Diese Mission unterstreicht die Bedeutung der Überwachung und Überwachung von Weltraumaktivitäten.

Die Atlas-V-Rakete zündete ihr in Russland hergestelltes RD-180-Haupttriebwerk und fünf anschnallbare Feststoffbooster, um von der Cape Canaveral Space Force Station wegzusteigen. Die erste Stufe der Rakete löste die Booster aus und trennte sich später, damit die Centaur-Oberstufe weiter in die Umlaufbahn beschleunigen konnte. Mehrere Verbrennungen durch das RL10-Triebwerk der Centaur-Oberstufe brachten die Satelliten erfolgreich in eine Umlaufbahn nahe der geosynchronen Höhe.

ULA hat an der Umstellung von der Atlas-V-Rakete auf die neue Vulcan-Rakete gearbeitet. Für das Atlas-V-Programm sind derzeit 18 weitere Starts geplant, hauptsächlich für Boeings Starliner-Besatzungskapselmissionen. Es wird erwartet, dass die Vulcan-Rakete, die die BE-4-Triebwerke von Blue Origin nutzen wird, in den kommenden Jahren die Rolle der Primärrakete übernehmen wird.

Insgesamt ist die erfolgreiche Wiederinbetriebnahme der Atlas-V-Rakete ein bedeutender Meilenstein für ULA. Es demonstriert ihre Fähigkeit, Satelliten in eine geosynchrone Umlaufbahn zu bringen, und unterstreicht die Bedeutung zuverlässiger und häufiger Starts in der Raumfahrtindustrie.

