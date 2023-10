Neue Vulcan Centaur-Rakete soll auf spannende Mission starten

By

Die bevorstehende Weihnachtszeit hält für Weltraumbegeisterte ein ganz besonderes Vergnügen bereit, denn die United Launch Alliance (ULA) bereitet sich auf den mit Spannung erwarteten Erstflug ihrer neuen Vulcan Centaur-Rakete vor. Diese für Heiligabend geplante Mission, bekannt als Certification-1 (Cert-1), wird einen bedeutenden Meilenstein in den Startfähigkeiten und Explorationsbemühungen von ULA darstellen.

Die Vulcan Centaur-Rakete soll die ULA-Fahrzeuge Atlas V und Delta IV ersetzen und verfügt über Fortschritte, die die Grenzen der Weltraumforschung erweitern werden. Die Kernstufe des Vulcan Centaur wird von zwei von Blue Origin gebauten BE-4-Triebwerken angetrieben und nutzt flüssigen Sauerstoff und flüssigen Methantreibstoff, ähnlich dem Raptor-Triebwerk von SpaceX. Dieses umweltfreundliche Antriebssystem stellt einen Fortschritt in der nachhaltigen Raketentechnologie dar.

Darüber hinaus verfügt die Oberstufe des Vulcan Centaur über zwei RL10-Triebwerke von Aerojet Rocketdyne, die Wasserstoff verbrennen, um starken Schub zu erzeugen. Darüber hinaus kann die Rakete mit Feststoffraketenboostern (SRBs) erweitert werden, um ihre Tragfähigkeit je nach Missionsanforderungen zu erhöhen.

Die leistungsstärkste Konfiguration des Vulcan Centaur, ausgestattet mit sechs SRBs, verfügt über eine beeindruckende Nutzlastkapazität von 60,000 Pfund (27,200 Kilogramm) im niedrigen Erdorbit (LEO). Dies übertrifft ULAs ausgemusterten Delta IV Heavy und sogar die größte Atlas V-Variante in Bezug auf die Nutzlastkapazität.

Cert-1 wird nicht nur als Testflug dienen, sondern auch zu einer spannenden Mondmission aufbrechen. Peregrine, die Mondlandefähre von Astrobotic mit Sitz in Pittsburgh, wird an Bord der Vulcan Centaur ihre Jungfernfahrt zum Mond antreten. Diese Demonstration unterstreicht das Engagement von ULA für die Unterstützung hochmoderner Explorationsbemühungen.

Während sich ULA auf Cert-1 vorbereitet, nachdem Verzögerungen durch eine Explosion in der oberen Stufe bei Tests Anfang des Jahres überwunden wurden, warten Weltraumbegeisterte sehnsüchtig auf den Start dieser hochentwickelten Rakete. Mit seinen beeindruckenden Fähigkeiten und potenziellen zukünftigen Anwendungen markiert der Vulcan Centaur einen bedeutenden Meilenstein in den laufenden Bemühungen der ULA, die Weltraumforschung auf ein neues Niveau zu bringen.

FAQ

1. Was ist die Vulcan Centaur-Rakete?

Die Vulcan Centaur-Rakete ist die Trägerrakete der nächsten Generation der United Launch Alliance und soll ihre Atlas-V- und Delta-IV-Raketen ersetzen.

2. Wie hoch ist die Nutzlastkapazität des Vulcan Centaur?

Der Vulcan Centaur ist in seiner leistungsstärksten Konfiguration in der Lage, 60,000 Pfund (27,200 Kilogramm) Nutzlast in die erdnahe Umlaufbahn (LEO) zu befördern.

3. Welche Motoren treiben den Vulcan Centaur an?

Der Vulcan Centaur wird von zwei BE-4-Triebwerken von Blue Origin für die Kernstufe und zwei RL10-Triebwerken von Aerojet Rocketdyne für die Oberstufe angetrieben.

4. Wird der Vulcan Centaur für Mondmissionen eingesetzt?

Ja, die bevorstehende Certification-1-Mission des Vulcan Centaur wird Astrobotics Mondlander, Peregrine, auf seine allererste Mission zum Mond schicken.

5. Was war die Ursache für die Verzögerungen bei Cert-1?

Bei Cert-1 kam es zu Verzögerungen aufgrund einer Explosion in der oberen Stufe während der Tests Anfang des Jahres, was ULA dazu veranlasste, die Tanks des Fahrzeugs zu verstärken und seine Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.