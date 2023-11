ULAs Vulcan-Rakete steht kurz vor ihrem Erstflug und soll im Dezember starten

By

Die United Launch Alliance (ULA) macht erhebliche Fortschritte auf dem Weg zum mit Spannung erwarteten Erstflug ihrer Vulcan-Rakete. Laut Tory Bruno, CEO von ULA, ist der Erststart der Rakete am 24. Dezember geplant. Der Abschluss wichtiger Tests, einschließlich der Qualifikationstests für die Centaur V-Oberstufe, hat ULA diesem Meilenstein näher gebracht.

Zur Vorbereitung des Starts wird die Centaur-Oberstufe in die Vulcan-Erststufe integriert und das kombinierte Fahrzeug wird im Dezember einer Generalprobe unterzogen. Insbesondere werden die von Blue Origin bereitgestellten Haupttriebwerke der Rakete, bekannt als BE-4, während der Probe nicht abgefeuert, da sie bereits im Juni einen Heißfeuertest erfolgreich abgeschlossen haben.

ULA hat in seinem Zeitplan eine gewisse Flexibilität zugelassen, um möglichen Wettereinschränkungen Rechnung zu tragen. Sollten die Bedingungen am 24. Dezember ungünstig sein, stehen dem Unternehmen zusätzliche Startmöglichkeiten am 25. und 26. Dezember zur Verfügung. Darüber hinaus könnte die „Certification 1“-Mission bei Bedarf auf die erste Januarhälfte verschoben werden.

Das Hauptziel der Mission „Certification 1“ ist der Transport eines von Astrobotic entwickelten Mondlanders. Ziel dieses Landers ist es, Anfang nächsten Jahres eine sanfte Landung auf dem Mond zu erreichen.

Die Entwicklung der Vulcan-Rakete war ein langwieriger Prozess, der sich über ein Jahrzehnt erstreckte. ULA initiierte das Projekt, um seine Flotte aus Atlas- und Delta-Raketen zu ersetzen und effektiver mit den Falcon-Raketen von SpaceX zu konkurrieren. Darüber hinaus musste ULA einem Mandat des US-Kongresses nachkommen, sich von in Russland hergestellten Triebwerken zu verabschieden, die ihre Atlas-V-Rakete antreiben.

Die erheblichen Verzögerungen, mit denen ULA konfrontiert war, haben Druck seitens der US Space Force erzeugt, die von Vulcan die Durchführung nationaler Sicherheitsmissionen verlangt. Bevor Vulcan mit diesen Missionen fortfahren kann, muss er zwei Zertifizierungsflüge absolvieren und dem Militär relevante Daten zur Verfügung stellen. Der erste Zertifizierungsflug ist die bevorstehende Astrobotic-Mission, gefolgt vom Start der Raumsonde Dream Chaser von Sierra Space.

Da bereits 70 Vulcan-Starts verkauft wurden, strebt ULA eine Steigerung der Produktion an, um bis Ende 2025 eine Taktfrequenz von zwei Starts pro Monat zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel hat zu Herausforderungen für das Management geführt, einschließlich der Koordination mit dem Triebwerkshersteller Blue Origin. ULA bleibt optimistisch, dass ihre Bemühungen zu positiven Ergebnissen führen werden, und betont ihr Engagement für die Umsetzung dieser Pläne.