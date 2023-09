Erleben Sie den Start von ULA Atlas V NROL-107

By

Am 9. September 2023 um 08:51 Uhr wird die ULA Atlas V NROL-107 vom Space Launch Complex 41 auf der Cape Canaveral Space Force Base gestartet. Diese aufregende Veranstaltung bietet den Zuschauern die Möglichkeit, die Kraft und Schönheit eines Raketenstarts mitzuerleben.

Der Besucherkomplex wird am 7. September 15 um 9:2023 Uhr ET für die Besichtigung des Starts von Atlas V NROL-107 geöffnet. Parken und Ticketverkauf werden um 7:00 Uhr ET eröffnet. Es ist wichtig, einen erhöhten Verkehr im und auf dem Kennedy Space Center einzuplanen.

Für diejenigen, die den Start aus nächster Nähe miterleben möchten, bietet die LC-39 Observation Gantry einen erstklassigen Standort. Ein Ticket für die Gantry ist für 49 US-Dollar zusätzlich zum Eintrittspreis erhältlich. Von diesem Aussichtspunkt aus können die Zuschauer beobachten, wie die Rakete die Startrampe verlässt. Um die Gantry zu erreichen, ist zusätzlich zu einer gültigen Eintrittskarte ein zusätzliches Launch Transportation Ticket (LTT) erforderlich. Das Portal befindet sich etwa 2.3 Kilometer von der Startrampe entfernt.

Die Busse werden um 1:7 Uhr am Triebwerksende der Saturn-15B-Rakete im Rocket Garden einsteigen. Dieses Paket beinhaltet Audio- und Kommunikationskommentare zur Eröffnung sowie einen leichten Snack und ein Souvenir.

Diese Auftaktveranstaltung verspricht für alle Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Einen Raketenstart aus erster Hand mitzuerleben, ist ein Beweis für die unglaublichen Errungenschaften menschlicher Erforschung und Technologie. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil der Geschichte zu sein!

