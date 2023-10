Astrobotics Mondlandegerät startet mit der Vulcan Centaur-Rakete der ULA

Das in Pittsburgh ansässige Luft- und Raumfahrtunternehmen Astrobotic wird mit dem Start seines ersten Mondlanders Geschichte schreiben, der von der neuen Vulcan Centaur-Rakete der United Launch Alliance (ULA) getragen wird. ULA-CEO Tory Bruno gab während des CNBC Technology Executive Council Summit bekannt, dass der Start zwischen dem 24. und 26. Dezember geplant sei.

Der Roboterlander Peregrine von Astrobotic wird zusammen mit einer Nutzlast von Celestis an Bord der Rakete sein, einem Unternehmen, das Startdienste nutzt, um eingeäscherte Überreste als Gedenkstätte ins All zu schicken. Der Start ist Teil eines Vertrags über 79.5 Millionen US-Dollar, den die NASA 2019 im Rahmen der Initiative „Commercial Lunar Payload Services“ an Astrobotic vergeben hat. Ziel der Mission ist es, im Auftrag der Raumfahrtbehörde wissenschaftliche Nutzlasten in die nördlichen Regionen des Mondes zu liefern.

Laut Bruno wurde der konkrete Starttermin aufgrund wissenschaftlicher Überlegungen zur Orbitalmechanik gewählt. Die Missionsanforderungen von Astrobotic erfordern sorgfältig kontrollierte Lichtverhältnisse und eine kontinuierliche Funkkommunikation mit dem Deep Space Network. Diese Faktoren begrenzen das Startfenster auf nur wenige Tage pro Monat.

Der Weg zu diesem Meilenstein verlief nicht ohne Herausforderungen. Die erste Ankündigung von ULA als Startanbieter erfolgte im Jahr 2019 mit einem geplanten Starttermin für 2021. Technische Verzögerungen bei der Vulcan-Rakete, wie beispielsweise die Explosion der Oberstufe während der Tests im Marshall Space Flight Center der NASA im März, führten jedoch zu Rückschlägen . Zu weiteren Verzögerungen kam es aufgrund von Zwischenfällen bei Raketentriebwerkstests mit den BE-4-Triebwerken von Blue Origin. Trotz dieser Rückschläge ist ULA zuversichtlich, die Tests und Qualifikationen der Vulcan-Oberstufe im November abzuschließen.

Diese erste Mission, bekannt als Certification-1, ist einer von zwei Zertifizierungsflügen, die von der Space Force gefordert werden. Der Start erfolgt vom Launch Complex 41 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. ULA hat ehrgeizige Pläne, die Startfrequenz des Vulcan zu erhöhen und strebt einen Start alle zwei Wochen bis Mitte 2025 an. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Nachfrage nach seinen Startdiensten sowohl von staatlichen als auch von kommerziellen Kunden kommen wird. Der kürzlich von Amazon gewonnene Auftrag für den Start eines Teils seiner Kuiper-Satelliten-Internet-Megakonstellation ist ein bemerkenswerter Erfolg.

FAQ:

1. Wann ist der Start der Mondlandefähre von Astrobotic geplant?

Der Mondlander von Astrobotic soll zwischen dem 24. und 26. Dezember starten.

2. Was ist der Zweck des Peregrine-Roboterlanders?

Der Lander wird im Auftrag der NASA wissenschaftliche Nutzlasten zum nördlichen Teil des Mondes transportieren.

3. Warum wurde Heiligabend als Starttermin gewählt?

Der Starttermin wurde durch wissenschaftliche Faktoren im Zusammenhang mit der Orbitalmechanik und den Missionsanforderungen von Astrobotic bestimmt.

4. Vor welchen Herausforderungen stand ULA bei der Entwicklung der Vulcan-Rakete?

Technische Verzögerungen, darunter Vorfälle wie eine Explosion in der Oberstufe und Fehler beim Testen von Raketentriebwerken, haben zu Verzögerungen im Entwicklungszeitplan geführt.

5. Welche Bedeutung hat die erste Mission, Zertifizierung-1?

Zertifizierung-1 ist einer von zwei Zertifizierungsflügen, die von der Space Force gefordert werden.

Quellen:

– [Quelle 1]