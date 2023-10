Robotererkundung und Bergbau im Weltraum: Die Zukunft der Asteroidensuche

By

Asteroid Mining Corp., ein in London ansässiges Startup, hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner hochmodernen Robotiktechnologie die Weltraumressourcenindustrie zu revolutionieren. Trotz der derzeitigen mangelnden Reife der Branche bleibt das Unternehmen hinsichtlich des Potenzials des Asteroidenabbaus optimistisch. Asteroid Mining Corp. wurde 2016 gegründet und strebt danach, das erste Weltraumbergbauunternehmen im Vereinigten Königreich zu sein.

Auf dem Space Economy Summit in Los Angeles stellte CEO und Gründer Mitch Hunter-Scullion die beeindruckende Kreation des Unternehmens vor, den Space Capable Asteroid Robotic-Explorer (SCAR-E). Dieser innovative, sechsbeinige Roboter wiegt 20 Kilogramm und bietet eine Reihe von Dienstleistungen. Die Einzigartigkeit von SCAR-E liegt in seiner Fähigkeit, komplexe Aufgaben auszuführen, die herkömmliche vierbeinige Roboter nicht bewältigen können.

Während der Schwerpunkt zunächst auf der industriellen Inspektion liegt, reichen die potenziellen Anwendungen von SCAR-E weit darüber hinaus. Mit sechs Fingergreifern an seinen Füßen wird SCAR-E in der Lage sein, Wände zu erklimmen und Schiffsrümpfe zu inspizieren. Diese Vielseitigkeit öffnet Türen für die zukünftige Erforschung von Mondkratern und die Suche nach Asteroiden.

Herkömmliche Rover auf Rädern haben auf dem Mond und dem Mars gute Dienste geleistet. Bei steilen Hängen oder schwierigem Gelände stoßen sie jedoch an ihre Grenzen. SCAR-E hingegen bietet eine Lösung für dieses Problem und ist somit ein geeigneter Kandidat für den Zugang zu anspruchsvollen Mond- oder Asteroidenumgebungen.

Neben SCAR-E entwickelt Asteroid Mining Corp. auch Alchemist-1, einen Materialverarbeitungssatelliten. Dieser Satellit soll die Fähigkeiten des Unternehmens weiter verbessern und Anwendungen wie die Internationale Raumstation und Mondmissionen bedienen.

Mit Blick auf die Zukunft sieht Hunter-Scullion eine Zeit, in der die Robotertechnologie des Unternehmens für Expeditionen zu Asteroiden eingesetzt wird. Bis Ende der 2030er oder Anfang der 2030er Jahre hofft Asteroid Mining Corp., die in unserem himmlischen Hinterhof verfügbaren Ressourcen zu erforschen und auszubeuten und so den Weg für die Menschheit zu ebnen, von diesen wertvollen außerirdischen Ressourcen zu profitieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Asteroid Mining Corp. mit seiner fortschrittlichen Robotertechnologie Vorreiter auf dem Gebiet der Weltraumforschung und des Bergbaus ist. Da das Unternehmen seine Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert, wird die Aussicht auf einen Asteroidenabbau zunehmend realisierbar. Mit dem Potenzial, die enormen Ressourcen des Weltraums zu erschließen, verspricht diese Branche zukünftige wissenschaftliche Entdeckungen und Wirtschaftswachstum.

Quellen:

– SpaceNews/Debra Werner