Britische Wissenschaftler bereiten sich auf den Erhalt einer Probe vom Asteroiden Bennu vor

Britische Wissenschaftler warten gespannt auf die Ankunft einer Probe des Asteroiden Bennu, die im Rahmen der Osiris-Rex-Mission der NASA gesammelt wurde. Die Rückgabe der Probe ist für Sonntag geplant, wenn eine Kapsel mit Steinen und Staub von der Oberfläche des Asteroiden in der Wüste von Utah landen wird. Diese Mission markiert den ersten Versuch der NASA, eine Probe von einem Asteroiden zu sammeln und wird die größte Asteroidenprobe liefern, die jemals zur Erde zurückgebracht wurde.

Der Asteroid Bennu, ein 4.5 Milliarden Jahre alter Überrest unseres frühen Sonnensystems, hat das Potenzial, wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Planeten zu liefern. Wissenschaftler halten es für eine Zeitkapsel, die Aufschluss über die Herkunft organischer Stoffe und Wasser geben kann, die möglicherweise zum Leben auf der Erde beigetragen haben. Im Gegensatz zu Meteoriten, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre schnell kontaminiert werden, wird die von Bennu gesammelte Probe nahezu makellos sein und Wissenschaftlern einen unverfälschten Einblick in die Vergangenheit ermöglichen.

Über 200 Personen aus mehr als 35 weltweit verteilten Institutionen, darunter Forscher der University of Manchester und des Natural History Museum, werden Zugang zu einem Viertel der Probe haben. Sie werden die Zusammensetzung der Proben untersuchen, um die Rolle der durch Wasser veränderten organischen Stoffe und Mineralien bei der Entstehung von Planeten zu verstehen.

Die Raumsonde Osiris-Rex, die im September 2016 startete und im Dezember 2018 in Bennu ankam, verbrachte mehr als zwei Jahre damit, den Asteroiden zu untersuchen, bevor sie im Oktober 2020 die Probe sammelte. Die Landung der Kapsel ist für 3:55 Uhr BST geplant.

Diese Mission stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer laufenden Erforschung des Sonnensystems dar und liefert Wissenschaftlern wertvolle Daten, die zu unserem Verständnis der Planetenentstehung und dem Potenzial für Leben außerhalb der Erde beitragen werden.

