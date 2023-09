Vogelpopulationen im Vereinigten Königreich stehen vor Gewinnern und Verlierern, da der Klimawandel Einzug hält

By

Laut Wissenschaftlern unterliegen die Vogelpopulationen im Vereinigten Königreich aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels erheblichen Veränderungen. Während einige Arten gedeihen, sind andere mit einem starken Rückgang konfrontiert.

Der Verlust natürlicher Lebensräume, der Einsatz von Pestiziden und sich ändernde Wetterbedingungen tragen alle zum Rückgang der Vogelarten in Großbritannien bei. Der British Trust for Ornithology berichtet, dass die Zahl der Wildvögel seit 73 um 1970 Millionen zurückgegangen ist.

Insbesondere Zugvögel stehen vor Herausforderungen, da sie extreme Wetterbedingungen auf verschiedenen Kontinenten bewältigen müssen. Dr. Dave Leech, Leiter der Beringungsabteilung des British Trust for Ornithology, betont, dass der Klimawandel eine große Belastung für Zugvögel darstellt. Sie müssen die klimatischen Bedingungen nicht nur in ihren Brutgebieten, sondern auch in ihren Überwinterungsgebieten und den Regionen, die sie während der Migration durchqueren, berücksichtigen.

Einige Arten passen sich dem veränderten Klima an. Rohrsänger zum Beispiel nutzen die längeren, heißeren Sommer aus, indem sie mehr Nachwuchs produzieren. In ähnlicher Weise erweitern Arten wie der Goldgrasmücke ihr Verbreitungsgebiet nach Norden.

Allerdings haben andere Arten, darunter der Kuckuck und der Weidenrohrsänger, mit der Klimaerwärmung zu kämpfen. Kuckucke, die ihre Sommer im Vereinigten Königreich verbringen, haben aufgrund des Nahrungsmangels und der sinkenden Zahl Schwierigkeiten, aus Afrika zurückzukehren.

Der Rückgang der Vogelpopulationen ist für Vogelliebhaber und Naturschützer gleichermaßen ein großes Problem. Der Verlust ikonischer Arten wie des Kuckucks und der Nachtigall könnte tiefgreifende Auswirkungen auf künftige Generationen haben, die möglicherweise nie die Gelegenheit haben werden, ihre einzigartigen Rufe zu hören.

Dennoch bleiben Vogelliebhaber zuversichtlich, dass der Klimawandel zur Entstehung neuer Arten im Vereinigten Königreich führen könnte. Beispielsweise erfreuen Arten wie der Stelzenläufer und der Bienenfresser, die früher an britischen Küsten selten zu sehen waren, heute Vogelbeobachter.

Durch umfangreiche Datenerfassung und -überwachung hoffen Wissenschaftler, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Vogelpopulationen besser zu verstehen und Strategien zur Abschwächung dieser Veränderungen zu entwickeln.

Quellen:

– British Trust for Ornithology

– Dr. Dave Leech, British Trust for Ornithology

Folgen Sie Helen auf Twitter @hbriggs.