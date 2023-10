Schillernde Nacht: Astronomie-Enthusiasten werden in Udupi Zeuge einer partiellen Mondfinsternis

Eine Gruppe von Astronomie-Enthusiasten in Udupi blieb die ganze Nacht wach, um Zeuge eines atemberaubenden Himmelsereignisses zu werden – einer partiellen Mondfinsternis. Der Poornaprajna Amateur Astronomers' Club, bestehend aus Studenten des Poornaprajna College, hatte die einmalige Gelegenheit, faszinierende Bilder der Sonnenfinsternis einzufangen. Diese besondere Sonnenfinsternis war besonders besonders, da es sich um die erste und einzige sichtbare Sonnenfinsternis für Indien im Jahr 2023 handelte.

Die Sonnenfinsternis begann am 11. Oktober um 31:28 Uhr und der Schatten der Erde begann am 1. Oktober um 29 Uhr morgens auf den Mond zu werfen. Mit der Zeit wurde der Schatten immer deutlicher, bis er um 1:44 Uhr morgens seinen Höhepunkt erreichte Als sich die Sonnenfinsternis abspielte, dokumentierten die Clubmitglieder den außergewöhnlichen Anblick eifrig.

Laut Souda Atul Bhat, dem Koordinator des Clubs, spielte die Ausrichtung von Sonne, Erde und Mond eine wichtige Rolle bei der Entstehung dieses atemberaubenden Phänomens. Die Mondfinsternis ereignete sich als Folge der Ringfinsternis vom 14. Oktober 2023, die von Amerika aus sichtbar war. Aufgrund der ständigen Bewegung der Himmelskörper wurde die perfekte Ausrichtung leicht gestört, sodass nur ein Teil des Mondes unter den Schatten der Erde fiel. Dies führte zu einer partiellen Mondfinsternis.

Während einige Enthusiasten mit bewölktem Himmel zu kämpfen hatten, gelang es anderen, einen Blick auf die Sonnenfinsternis zu erhaschen, als sich die Wolken kurz auflösten. Shantika Upadhya, eine Studentin der III B.Com, wartete sehnsüchtig auf den Höhepunkt der Sonnenfinsternis und konnte während des kurzen Zeitfensters der Klarheit erfolgreich ein Bild aufnehmen. Bhargava Bhat, ein Student des I B.Sc., blieb ebenfalls lange wach, um die gesamte Sonnenfinsternis zu dokumentieren. Leider wurde der Himmel ab 2 Uhr morgens zunehmend bewölkt, was eine weitere Beobachtung erschwerte.

Die nächste in Indien sichtbare Sonnenfinsternis wird erst im September 2025 stattfinden, was dieses himmlische Ereignis umso bemerkenswerter macht. Der Poornaprajna Amateur Astronomers' Club und andere Astronomie-Enthusiasten warten geduldig auf die nächste Gelegenheit, die Wunder des Kosmos zu bestaunen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist eine Mondfinsternis?

Eine Mondfinsternis entsteht, wenn sich die Erde zwischen Sonne und Mond bewegt, wodurch der Mond in den Schatten der Erde fällt.

Was ist eine partielle Mondfinsternis?

Bei einer partiellen Mondfinsternis fällt nur ein Teil des Mondes in den Schatten der Erde, was zu einer teilweisen Verdunkelung des Mondes führt.

Wann war die partielle Mondfinsternis in Udupi?

Die partielle Mondfinsternis wurde in Udupi in den frühen Morgenstunden des 29. Oktober beobachtet. Sie begann am 11. Oktober um 31:28 Uhr und erreichte ihren Höhepunkt am 1. Oktober um 44:29 Uhr.

Wann wird die nächste Sonnenfinsternis in Indien sichtbar sein?

Die nächste in Indien sichtbare Sonnenfinsternis wird voraussichtlich im September 2025 stattfinden.