UCF, auch bekannt als SpaceU, nimmt erneut an der globalen Veranstaltung International Observe the Moon Night teil, um das Bewusstsein für Mondforschung und -forschung zu schärfen. Am 21. Oktober veranstaltet die Universität ihr eigenes „Observe the Moon Knight“, das freien Zugang zu Teleskopen und weltraumbezogenen Aktivitäten rund um den Reflecting Pond bietet. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Während der Veranstaltung stehen die Weltraumexperten der UCF zur Verfügung, um die Teilnehmer bei der Beobachtung des Mondes vom Campus aus zu unterstützen. Die Veranstaltung findet von 6 bis 8 Uhr statt und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, den Blick auf den Mond zu genießen, bevor der Himmel zu dunkel wird. Adrienne „Addie“ Dove, Assistenzprofessorin für Physik am UCF College of Sciences, erklärt, dass der Mond auch zu diesem Zeitpunkt noch sichtbar sein wird.

Professor Yan Fernandez wird bei der Veranstaltung mit Dove zusammen sein, um Einblicke in die Mondforschung zu geben, darunter auch in die Lunar-VISE-Mission der NASA. Diese Mission konzentriert sich auf die Erkundung einer bestimmten Region des Mondes, um Mineralien und chemische Ressourcen zu identifizieren.

Neben der Beobachtung durch Teleskope werden UCF-Bibliotheken und verschiedene Studentenorganisationen auch Stände und Aktivitäten im Zusammenhang mit Astronomie und Physik anbieten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, mehr über diese Themen zu erfahren, von Meteoriten über Wasserraketen bis hin zur Erkundung von Mondkratern. Darüber hinaus wird es eine Mondpassstation geben, an der die Teilnehmer Stempel sammeln können, während sie sich durch verschiedene Raumstationen bewegen, die von UCF-Planetenwissenschaftlern, Wissenschaftsbibliothekaren und Mitgliedern der Astronomy Society der Universität betrieben werden.

Diese Veranstaltung ist nur eine von vielen Knights Under the Stars-Veranstaltungen, die vom Robinson Observatory und der von Studenten geführten Astronomy Society veranstaltet werden. UCF engagiert sich weiterhin für die Weltraumforschung und trägt den Spitznamen SpaceU. Die Universität blickt auf eine lange Tradition des Strebens nach den Sternen zurück, mit zahlreichen Projekten zur Unterstützung des Artemis-Programms der NASA und einem bedeutenden Beitrag von Absolventen zum Kennedy Space Center. Darüber hinaus hat die UCF Asteroiden nach über einem Dutzend ihrer Forscher benannt und sogar einen Planeten nach ihr benannt.

Der Geist der Weltraumforschung erstreckt sich auch auf die Sportprogramme der UCF mit thematischen Weltraumspielen. Diese Veranstaltungen, die erstmals 2016 mit Fußball ins Leben gerufen wurden, würdigen das Engagement von UCF in der Raumfahrtindustrie. Das kommende Space Game für Männerfußball wird am 18. Oktober gegen Coastal Carolina ausgetragen. Auch Frauenfußball und Volleyball haben dieses Jahr bereits ihre Space Games ausgetragen. Der Höhepunkt wird das siebte jährliche Space Game der UCF Football am 11. November sein, mit Oklahoma State als Gegner. Interessanterweise liegt die 50-Yard-Linie des UCF-Fußballstadions auf demselben Breitengrad wie die historische Startrampe der NASA, Launch Complex 39A, die etwa 35 Meilen östlich der Universität liegt.

UCF strebt weiterhin nach Exzellenz in der Weltraumforschung und -ausbildung, sowohl auf dem Feld als auch außerhalb.

Quellen:

- Quellartikel