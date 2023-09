Fruchtfliegenstudie gibt Aufschluss über Gene, die mit Autismus und synaptischer Beschneidung in Zusammenhang stehen

Eine kürzlich an Fruchtfliegen durchgeführte Studie hat ergeben, dass die Über- oder Unterexpression des UBE3A-Gens, das mit Autismus und autismusbedingten Syndromen in Verbindung gebracht wird, einen erheblichen Einfluss auf die Synapsenbeschneidung auf der präsynaptischen Seite der Synapsen haben kann. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass Mäuse und Fliegen mit mutiertem UBE3A Defekte im Wachstum und in der Funktion signalübertragender Synapsen aufweisen. Synaptische Beschneidung, also die Beseitigung schwacher oder unnötiger Verbindungen, ist für die Gehirnfunktion von entscheidender Bedeutung, und Störungen in diesem Prozess werden mit Autismus in Verbindung gebracht.

Während der ersten 24 Stunden der Metamorphose werden signalgebende Synapsen in einer bestimmten Klasse sensorischer Neuronen bei Fruchtfliegen entfernt. Allerdings weisen Fliegen mit niedrigen UBE3A-Werten Defizite beim Beschneiden auf. Andererseits zeigen Fliegen mit hohen UBE3A-Werten eine vorzeitige Zerstörung bestehender Synapsen. Die Studie ergab außerdem, dass UBE3A die Synapsen reduziert, indem es den Spiegel eines Proteins namens TKV dämpft. TKV ist ein Rezeptor für knochenmorphogenetische Proteine ​​(BMPs), die an der Gehirnentwicklung beteiligt sind. Die Ergebnisse deuten auf einen möglichen Zusammenhang zwischen UBE3A und dem BMP-Signalweg hin, der in Mausmodellen für Autismus beobachtet wurde.

Obwohl die Studie wertvolle Einblicke in die Rolle von UBE3A bei der Synapsenbeschneidung bei Fruchtfliegen liefert, ist unklar, ob sich diese Ergebnisse auf den Menschen übertragen lassen. Das UBE3A-Protein in Fliegen unterscheidet sich vom menschlichen Äquivalent, und es gibt artspezifische Unterschiede in der Biologie und Regulation von UBE3A. Das Verständnis der Rolle von UBE3A an der Synapse ist entscheidend für die Entwicklung möglicher Behandlungsmethoden für Autismus und verwandte Störungen.

Quellen:

– Originalartikel: [Titel des Quellartikels]

– UBE3A: Ubiquitin-Proteinligase E3A

– Synapsenbeschneidung: Die Beseitigung schwacher oder unnötiger Verbindungen zwischen Neuronen während der Gehirnentwicklung

– Angelman-Syndrom: Eine genetische Störung, die durch Entwicklungsverzögerung, motorische Schwierigkeiten, Krampfanfälle und häufig Autismus gekennzeichnet ist

– TKV: Thickveins-Protein

– BMP-Signalweg: Knochenmorphogenetischer Protein-Signalweg, der an der Gehirnentwicklung beteiligt ist

– Rett-Syndrom: Eine genetische Störung, die zu kognitiven und körperlichen Behinderungen, einschließlich Autismus, führt

– Fragiles-X-Syndrom: Eine genetische Störung, die geistige Behinderungen und Verhaltensstörungen verursacht

– Prägung: Ein biologisches Phänomen, bei dem nur das von einem Elternteil geerbte Allel funktionsfähig ist