Neue DNA-Sequenzierungsmethode bietet vielversprechenden Ansatz zur Mineralienexploration

Forscher der University of British Columbia (UBC) haben eine bahnbrechende Technik entwickelt, die die DNA von Mikroben nutzt, um nach wertvollen Mineralvorkommen im Boden zu suchen. Diese innovative Methode, die moderne DNA-Sequenzierungstechnologie nutzt, hat das Potenzial, die Mineralienexploration zu revolutionieren und könnte insbesondere bei der Beschaffung von Materialien für die Produktion von Elektrofahrzeugen von entscheidender Bedeutung sein.

In einer in Nature Communications Earth and Environment veröffentlichten Studie zeigten die UBC-Forscher, wie sie Kimberlit, ein Gestein, das dafür bekannt ist, Diamanterze zu enthalten, identifizieren konnten, indem sie die DNA-Marker in im Boden vorhandenen Mikroben analysierten. Darüber hinaus fanden sie heraus, dass Kimberlit die Fähigkeit besitzt, atmosphärischen Kohlenstoff einzufangen und zu speichern, was ihn zu einer wertvollen Ressource zur Bekämpfung des Klimawandels macht.

Laut einer der Co-Autorinnen der Studie, Bianca Iulianella Phillips, ermöglicht die Technik ihnen, „durch den Boden zu sehen“, um die Gesteine, Metalle und Mineralien unter der Oberfläche freizulegen. Durch die Verknüpfung spezifischer mikrobieller Signaturen mit vergrabenen Mineralvorkommen können die Forscher deren Vorhandensein genau identifizieren. Während der Schwerpunkt der Studie auf Kimberlit lag, untersuchte das Team auch den möglichen Einsatz dieser Methode zur Lokalisierung von Porphyr-Kupfer-Lagerstätten in British Columbia, einem wichtigen Mineral, das bei der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge verwendet wird.

Die traditionellen Methoden der Mineralexploration, wie geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen, können teuer und zeitaufwändig sein. Dieser neue DNA-Sequenzierungsansatz bietet eine kostengünstigere und effizientere Alternative, indem er vor Beginn der Bohrung wertvolle Erkenntnisse liefert. Durch die Analyse der Veränderungen in Mikroben, die durch die Wechselwirkung mit Erz verursacht werden, können Forscher wichtige Marker identifizieren, die auf das Vorhandensein von Mineralvorkommen hinweisen.

Obwohl diese Entdeckung vielversprechend ist, sind noch weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um die Technik zu optimieren und zu verfeinern. Iulianella Phillips, die derzeit an ihrer Doktorarbeit arbeitet, betonte, wie wichtig es sei, grundlegende Fragen zur Funktionsweise dieser Systeme zu beantworten, um die Wirkung dieser Methode zu maximieren.

Diese bahnbrechende Arbeit von UBC-Forschern eröffnet neue Möglichkeiten bei der Mineralexploration und bietet einen nachhaltigen und effektiven Ansatz zur Entdeckung wertvoller Ressourcen unter der Erdoberfläche. Mit fortschreitenden Fortschritten in der DNA-Sequenzierungstechnologie könnte die Zukunft der Mineralienexploration durch die Nutzung der Kraft von Mikroben verändert werden.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist Kimberlit?

Kimberlit ist eine Gesteinsart, die Diamanterze enthält. Es wird oft als Indikator für potenzielle Diamantenvorkommen verwendet.

Warum ist diese DNA-Sequenzierungsmethode wichtig?

Es wird angenommen, dass diese Methode der erste Einsatz moderner DNA-Sequenzierung zur Suche nach Mineralvorkommen ist. Es bietet eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, wertvolle Ressourcen zu identifizieren, bevor mit dem Bohren begonnen wird.

Wie kann diese Methode der Produktion von Elektrofahrzeugen zugute kommen?

Durch die Verwendung von DNA-Sequenzierung zur Lokalisierung kritischer Mineralien wie Porphyrkupfer, das bei der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge verwendet wird, kann diese Methode dazu beitragen, die Beschaffung von Materialien zu rationalisieren, die für die Herstellung von Elektrofahrzeugen benötigt werden.

Welche Vorteile bietet der Einsatz von Mikroben bei der Mineralienexploration?

Mikroben bieten eine erneuerbare und reichlich vorhandene Quelle von Markern zur Identifizierung vergrabener Mineralvorkommen. Im Gegensatz zu physikalischen Elementen gibt es bei Mikroben keine begrenzte Menge, was sie zu einem wertvollen Werkzeug bei der Suche nach wertvollen Ressourcen macht.