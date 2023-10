Fortschritte auf dem Gebiet: Weiche Sensoren erweitern die Möglichkeiten in der Robotik und Prothetik

By

Weich, flexibel und bemerkenswert empfindlich: Ein bahnbrechender Softsensor, der von Forschern der University of British Columbia (UBC) und Honda gemeinsam entwickelt wurde, ist bereit, die Bereiche Robotik und Prothetik zu revolutionieren. Wenn dieser innovative Sensor auf der Oberfläche von Armprothesen oder Robotergliedern angebracht wird, verbessert er die Berührungsempfindlichkeit und Geschicklichkeit und ermöglicht es Maschinen, komplizierte Aufgaben problemlos auszuführen. Darüber hinaus fördert seine hautähnliche Textur sicherere und realistischere Interaktionen zwischen Menschen und Robotern und fördert so ein höheres Maß an Vertrauen und Zusammenarbeit.

Der Softsensor, der im Rahmen der bahnbrechenden Doktorarbeit von Dr. Mirza Saquib Sarwar in Elektro- und Computertechnik an der Fakultät für Angewandte Wissenschaften der UBC entwickelt wurde, verfügt über eine beeindruckende Reihe von Fähigkeiten. Durch die Erfassung verschiedener Arten von Kräften versetzt der Sensor Prothesen- und Roboterarme in die Lage, mit außergewöhnlicher Präzision und Finesse auf taktile Reize zu reagieren. Empfindliche Gegenstände wie Eier oder Wassergläser können jetzt sicher gegriffen und manövriert werden, ohne dass die Gefahr einer Beschädigung oder eines Unfalls besteht.

Der Sensor besteht im Wesentlichen aus Silikonkautschuk – einem Material, das häufig im Kino zur Erzeugung lebensechter Hauteffekte verwendet wird – und wurde sorgfältig entwickelt, um die Verformungs- und Falteneigenschaften der menschlichen Haut nachzubilden. Durch die Verwendung schwacher elektrischer Felder, ähnlich denen, die in Touchscreens zu finden sind, kann der Sensor Objekte in einer Entfernung erkennen und gleichzeitig Kräfte sowohl in als auch entlang der Oberfläche erfassen. Diese einzigartige Kombination ist für die Mensch-Roboter-Interaktion von entscheidender Bedeutung und ermöglicht es Robotern, in unmittelbarer Nähe von Menschen sicher und effektiv zu agieren.

Die Zusammenarbeit zwischen UBC und Hondas Forschungsinstitut Frontier Robotics hat eine praktische und skalierbare Technologie hervorgebracht. Der unkomplizierte Herstellungsprozess des Sensors ermöglicht eine einfache Skalierbarkeit, sodass große Oberflächen abgedeckt und große Mengen produziert werden können. Dr. John Madden, eine führende Persönlichkeit in der Studie und Professor für Elektro- und Computertechnik an der UBC, bestätigt, dass Sensoren und künstliche Intelligenz Roboter schnell in leistungsfähigere und lebensechtere Wesen verwandeln. Allerdings gibt es noch viel Raum für Wachstum.

Wie Dr. Madden betont, verfügt die menschliche Haut über weitaus größere Wahrnehmungsfähigkeiten, als die aktuelle Technologie zulässt. Die Forschungsbemühungen konzentrieren sich darauf, diese Lücke zu schließen, indem Sensoren weiter verfeinert werden, um die Feinheiten menschlicher Berührung nachzuahmen, einschließlich Temperaturerkennung und sogar Schadensbewertung. Darüber hinaus wird die Integration künstlicher Intelligenz eine entscheidende Rolle dabei spielen, Roboter dabei zu unterstützen, relevante sensorische Informationen zu priorisieren und darauf zu reagieren. Die Entwicklung fortschrittlicher Sensoren und die Entwicklung künstlicher Intelligenz müssen Hand in Hand gehen, um eine Zukunft zu schaffen, in der Roboter nahtlos mit Menschen koexistieren und zusammenarbeiten.

FAQ

Welchen Zweck hat der von UBC- und Honda-Forschern entwickelte Softsensor?

Der Softsensor wurde entwickelt, um die Berührungsempfindlichkeit und Fingerfertigkeit in Robotik- und Prothetikanwendungen zu verbessern. Es ermöglicht Maschinen, heikle Aufgaben auszuführen und sicher mit Menschen zu interagieren.

Wie funktioniert der Softsensor?

Der Sensor nutzt schwache elektrische Felder, um Objekte zu erkennen, ähnlich wie bei Touchscreens, und verfügt gleichzeitig über die Fähigkeit, Kräfte in und entlang seiner Oberfläche zu erfassen. Diese Kombination ermöglicht präzise und reaktionsschnelle Interaktionen.

Welche Materialien werden bei der Konstruktion des Sensors verwendet?

Der Sensor besteht hauptsächlich aus Silikonkautschuk, einem vielseitigen Material, das für seine Flexibilität und Ähnlichkeit mit der menschlichen Haut bekannt ist.

Kann der Softsensor in Massenproduktion hergestellt werden?

Ja, der Sensor lässt sich leicht herstellen und skalieren, um große Oberflächen abzudecken. Dies macht die Massenproduktion möglich und öffnet die Tür für eine breite Akzeptanz in verschiedenen Branchen.

Wie können Fortschritte bei Sensoren und künstlicher Intelligenz Robotern zugute kommen?

Weitere Entwicklungen bei Sensoren und künstlicher Intelligenz werden es Robotern ermöglichen, die Komplexität menschlicher Berührungen nachzubilden, einschließlich Temperaturerkennung und Schadensbewertung. Dieser Fortschritt wird ihre Fähigkeiten verbessern und sie besser auf ihre Umgebung und menschliche Interaktionen reagieren lassen.