Das Royal Tyrrell Museum zeigt seltenen Triceratops-Schädel

Das Royal Tyrrell Museum of Palaeontology in Drumheller, Kanada, hat seine neueste Ausstellung enthüllt, einen versteinerten Triceratops-Schädel aus der späten Kreidezeit. Der Schädel mit dem Spitznamen Calli ist der am besten erhaltene und vollständigste Triceratops-Schädel, der jemals in Kanada gefunden wurde. Triceratops-Fossilien sind in den Vereinigten Staaten relativ häufig, in Kanada jedoch selten, was diese Entdeckung von Bedeutung macht.

Dr. Caleb Brown, der Museumskurator für Systematik und Evolution der Dinosaurier, zeigte sich begeistert über den Neuzugang in der Sammlung des Museums. Er erwähnte, dass das Royal Tyrrell Museum zuvor keinen Originalschädel eines Triceratops besessen habe.

Der Schädel wurde 2014 bei paläontologischen Hochwasserschutzarbeiten nach den Überschwemmungen von 2013 entdeckt. Er wurde in der Nähe von Callum Creek, einem Nebenfluss des Oldman River, gefunden. Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts musste das Fossil in „Blöcken“ entnommen und nach Drumheller geflogen werden. Im Laufe von sieben Jahren bereiteten die Techniker des Museums das Fossil sorgfältig für die Forschung und öffentliche Ausstellung vor.

Der Techniker Ian Macdonald verbrachte 6,500 Stunden damit, das Fossil zu kuratieren und sorgfältig 815 Kilogramm Hartgestein zu entfernen, um den Schädel freizulegen. Die Größe und die ungleichmäßige Form des Schädels stellten während des Kurationsprozesses eine Herausforderung dar. Macdonald beschrieb die komplizierte Arbeit, die er an jeder Beule, jeder Vertiefung und jeder Vertiefung im Fossil leisten musste.

Der Schädel des Triceratops ist XNUMX m lang und XNUMX m breit und äußerst zerbrechlich. Um den Schädel zu stützen, gab das Museum bei Schmieden in Strathmore eine maßgeschneiderte Metallarmatur in Auftrag.

Diese faszinierende Ausstellung bietet Besuchern die seltene Gelegenheit, die Majestät und Komplexität des Triceratops zu bewundern, eines Dinosauriers, der vor über 68 Millionen Jahren die Ausläufer von Südwest-Alberta durchstreifte.

Quellen:

– Royal Tyrrell Museum für Paläontologie; Drumheller, Kanada