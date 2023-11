Persönlichkeiten in Vulkanen finden: Die Unvorhersehbarkeit von Eruptionen verstehen

Vulkane haben, genau wie Menschen, einzigartige Persönlichkeiten. Während einige Vulkane anfällig für größere Ausbrüche sind, können andere jahrhundertelang ruhig bleiben. Wissenschaftler investieren viel Zeit und Mühe, um diese Vulkanpersönlichkeiten zu verstehen und die Warnzeichen eines bevorstehenden Ausbruchs zu entschlüsseln. Allerdings macht die Unvorhersehbarkeit des vulkanischen Verhaltens genaue Ausbruchsvorhersagen zu einer Herausforderung.

Ein solcher interessanter Vulkan ist Campi Flegrei in der Nähe von Neapel, Italien. Der letzte große Ausbruch ereignete sich im Jahr 1538 und in jüngster Zeit wurden erhebliche seismische Aktivitäten beobachtet. Christopher Kilburn, Professor für Vulkanologie, erklärt, dass es zwar Ähnlichkeiten zwischen den aktuellen seismischen Unruhen und früheren Unruhen in den 1980er Jahren gebe, es aber auch bemerkenswerte Unterschiede gebe. Die derzeitige Hebung des Bodens war langsamer und dauerte länger an. Kilburn und seine Kollegen vermuten, dass diese Veränderungen auf eine Schwächung der Vulkankruste hinweisen, wodurch sie anfälliger für Brüche wird.

Allerdings betont Kilburn, dass selbst wenn es zu einem Bruch käme, dies keine Garantie für einen Vulkanausbruch sei. Das Verhalten von Magma bleibt ungewiss, und das in Campi Flegrei vorhandene Observatorium deckt eine Reihe möglicher Ergebnisse ab, von erhöhter seismischer Aktivität bis hin zu einer kleinen Eruption.

Das Verständnis vulkanischer Systeme ist aufgrund ihrer enormen Größe und Komplexität eine Herausforderung. Calderas, große Senken, die durch vulkanische Aktivität entstanden sind, können sich kilometerweit erstrecken. Beispielsweise erstreckt sich die Long Valley Caldera in Kalifornien über etwa 10 Meilen. Die Yellowstone-Caldera im Yellowstone-Nationalpark ist sogar noch ausgedehnter und misst 30 mal 45 Meilen. Obwohl in der Long Valley Caldera in den 1980er-Jahren ebenfalls eine erhöhte seismische Aktivität zu verzeichnen war, sind Wissenschaftler weniger besorgt über einen größeren Ausbruch dort, da Anzeichen dafür vorliegen, dass sich das darunter liegende Magma abgekühlt hat.

Der Forscher Ettore Biondi und seine Kollegen haben eine neuartige Methode zur Erfassung akustischer Sensordaten mithilfe von Glasfaserkabeln entwickelt, um unterirdische Schnappschüsse der Long Valley Caldera aufzunehmen. Sie entdeckten, dass eine feste Gesteinsstruktur die Magmakammer bedeckt, was wahrscheinlich große Eruptionen verhindert. Obwohl kleinere Ausbrüche nicht ausgeschlossen werden können, glaubt Biondi, dass die Situation aus Sicht eines Supervulkanausbruchs weiterhin relativ sicher ist.

Die Herausforderung bei der Vorhersage von Vulkanausbrüchen ergibt sich aus den einzigartigen Eigenschaften jedes Vulkans. Wenn Sie verstehen, was für einen bestimmten Vulkan normal ist, können Sie ungewöhnliche Anzeichen erkennen. Vulkansysteme sind jedoch vielfältig, und was bei einem Vulkan auf einen Ausbruch hindeuten kann, gilt möglicherweise nicht für andere. Wissenschaftler überwachen Vulkane weiterhin akribisch, um ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten aufzudecken und die Möglichkeiten zur Vorhersage von Ausbrüchen zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen:

1. Gibt es zuverlässige Methoden zur Vorhersage von Vulkanausbrüchen?

Vulkanausbrüche sind aufgrund des unterschiedlichen Verhaltens von Vulkansystemen schwer vorherzusagen. Um abnormale Anzeichen zu erkennen, verlassen sich Wissenschaftler darauf, die vulkanische Aktivität zu überwachen und zu verstehen, was für jeden einzelnen Vulkan normal ist. Genaue Eruptionsvorhersagen sind jedoch noch nicht möglich.

2. Was sind die Hauptunterschiede zwischen den jüngsten seismischen Unruhen in Campi Flegrei und früheren Perioden?

Im Gegensatz zu früheren Unruheperioden verlief die jüngste Hebung des Bodens bei Campi Flegrei langsamer und hielt länger an. Dies deutet auf eine mögliche Schwächung der Vulkankruste und eine erhöhte Bruchanfälligkeit hin.

3. Warum gelten einige Vulkane als weniger wahrscheinlich für größere Ausbrüche?

Indikatoren wie abkühlendes Magma und das Vorhandensein fester Gesteinsstrukturen, die die Magmakammer bedecken, können die Wahrscheinlichkeit größerer Eruptionen verringern. Es kann immer noch zu kleineren Ausbrüchen kommen, aber das Risiko eines Supervulkanausbruchs ist geringer.

4. Was macht die Vorhersage von Vulkanausbrüchen so schwierig?

Vulkane haben einzigartige Persönlichkeiten und zeigen unterschiedliche Verhaltensweisen. Um die spezifischen Eigenschaften jedes Vulkans zu verstehen, sind umfassende Überwachung und Analyse erforderlich. Darüber hinaus sind Vulkansysteme vielfältig, was es schwierig macht, universelle Vorhersagemethoden zu etablieren.