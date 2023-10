Entdeckung zweier neuer Pulsare in NGC 6522

Mit dem MeerKAT-Radioteleskop hat ein Team von Astronomen eine bedeutende Entdeckung im galaktischen Kugelsternhaufen NGC 6522 gemacht. Sie haben zwei neue isolierte Pulsare innerhalb dieses Sternhaufens entdeckt. Pulsare sind hochmagnetisierte, rotierende Neutronensterne, die Strahlen elektromagnetischer Strahlung aussenden. Diese Astronomen konzentrierten ihre Beobachtungen auf Kugelsternhaufen, da diese dichten Ansammlungen von Sternen ideal für die Entstehung verschiedener astronomischer Objekte sind.

Unter der Leitung von Federico Abbate vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn führte das Team im Rahmen der Projekte MeerTIME und TRansients And PUlsars with MeerKAT (TRAPUM) eine Suche nach neuen Pulsaren in NGC 6522 durch. NGC 6522 ist ein im Kern kollabierter galaktischer Kugelsternhaufen, der etwa 25,100 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Er hat eine Masse von etwa 300,000 Sonnenmassen und ein geschätztes Alter von 12 Milliarden Jahren und ist damit möglicherweise der älteste Sternhaufen in der Milchstraße.

Die Forscher berichteten über die Entdeckung zweier neuer isolierter Pulsare in NGC 6522. Sie bezeichneten diese Pulsare als PSR J1803−3002E und PSR J1803−3002F. PSR J1803−3002E ist ein leicht recycelter Millisekundenpulsar (MSP) mit einer Rotationsperiode von etwa 17.9 Millisekunden, der sich nahe der Mitte des Clusters befindet. PSR J1803−3002F hingegen ist ein langsamer Pulsar mit einer Spinperiode von etwa 148.1 Millisekunden, der sich in einer Entfernung von etwa drei Kernradien vom Zentrum des Clusters befindet.

Das Team stellte fest, dass die Spinperioden dieser beiden neu entdeckten Pulsare höher sind als die der bisher bekannten in NGC 6522. Sie fanden auch heraus, dass das charakteristische Alter von PSR J1803−3002F möglicherweise kleiner ist als das Alter des Clusters.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass einer der zuvor identifizierten Millisekundenpulsare in NGC 6522 mit der Bezeichnung PSR J1803−3002C mit nur 132 Millionen Jahren möglicherweise eines der kleinsten charakteristischen Alters unter bekannten Pulsaren in Kugelsternhaufen aufweist.

Das Vorhandensein sowohl eines langsamen Pulsars als auch eines möglicherweise jungen Millisekundenpulsars in NGC 6522 deutet auf einen möglichen Zusammenhang zwischen ihrer Entstehung und dem Entwicklungsstadium des Clusters hin.

Diese Entdeckung erweitert unser Wissen über Pulsare in Kugelsternhaufen und liefert weitere Einblicke in die Entstehung und Entwicklung dieser dicht gepackten Sternsysteme.

Quelle: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03800)