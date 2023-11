Neu ernannte Astronauten bereiten sich auf bahnbrechenden Weltraumspaziergang vor

By

In einer aufregenden Entwicklung für die Weltraumforschung bereiten sich zwei hochqualifizierte Astronauten, Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara, darauf vor, am Mittwoch eine bahnbrechende Weltraumspaziergangsmission auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu starten. Obwohl dies nicht der erste rein weibliche Weltraumspaziergang ist, ist er doch ein bemerkenswerter Beweis für die immer wichtigere Rolle von Frauen in der Weltraumforschung.

Das Hauptziel dieses außergewöhnlichen Weltraumspaziergangs besteht darin, wesentliche Wartungsarbeiten auf der ISS durchzuführen. Moghbeli und O'Hara werden damit beauftragt, eine Elektronikbox namens Radio Frequency Group aus einem Kommunikationsantennensystem auf der Station zu entfernen. Dieses entscheidende Gerät erleichtert die Umwandlung elektrischer Energie in Radiowellen und ermöglicht so eine nahtlose Kommunikation zwischen der ISS und unserem Heimatplaneten.

Darüber hinaus wird das Ausnahmeduo während der Mission eines der zwölf Trundle-Lagerbaugruppen am Solar-Alpha-Drehgelenk austauschen. Diese Lager spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rotation der Solaranlagen der Station, sodass diese der Sonne effektiv folgen können, während die ISS die Erde umkreist. Dieser präzise Mechanismus optimiert die Sammlung und Speicherung der Sonnenenergie und sorgt für die notwendige Stromerzeugung für die gesamte Station.

Es ist bemerkenswert, dass dies für beide Astronauten der erste Weltraumspaziergang sein wird, was die Bedeutung dieses bedeutsamen Ereignisses noch verstärkt. Moghbeli, die als Besatzungsmitglied 1 für außerbordliche Aktivitäten identifiziert wurde, ist an ihrem Anzug mit roten Streifen leicht zu erkennen. O'Hara hingegen, das zweite Besatzungsmitglied des Außenbordfahrzeugs, wird einen nicht gekennzeichneten Anzug tragen.

Mit Blick auf die Zukunft planen die Stationsleiter einen weiteren bedeutsamen Weltraumspaziergang mit O'Hara und dem Astronauten Andreas Mogensen von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Ziel dieser bevorstehenden Mission ist es, Proben von der Außenseite des Orbitalkomplexes zur Analyse zu sammeln. Wissenschaftler wollen unbedingt erforschen, ob Mikroorganismen den rauen Bedingungen im Weltraum standhalten können.

Da die Grenzen der menschlichen Erforschung immer weiter verschoben werden, tragen diese Weltraumspaziergänge nicht nur zur laufenden Wartung und Funktionalität der ISS bei, sondern liefern auch unschätzbare Daten für das Verständnis der potenziellen Existenz von Leben außerhalb unseres eigenen Planeten.

FAQ

1. Wie viele rein weibliche Weltraumspaziergänge gab es in der Geschichte?

In der Geschichte gab es vier rein weibliche Weltraumspaziergänge, darunter die bevorstehende Mission mit den Astronautinnen Jasmin Moghbeli und Loral O'Hara.

2. Was ist das Hauptziel des bevorstehenden Weltraumspaziergangs?

Das Hauptziel des Weltraumspaziergangs besteht darin, Wartungsarbeiten an der Internationalen Raumstation (ISS) durchzuführen, einschließlich der Entfernung eines Elektronikkastens und des Austauschs einer Rolllagerbaugruppe.

3. Welche Rolle spielen die Trundle-Lagerbaugruppen auf der ISS?

Die Rolllagerbaugruppen sind für die ordnungsgemäße Drehung der Solaranlagen der Station von entscheidender Bedeutung und ermöglichen ihnen eine effektive Nachführung der Sonne, während die ISS die Erde umkreist.

4. Was ist der Zweck des zukünftigen Weltraumspaziergangs mit Loral O'Hara und Andreas Mogensen?

Ziel der bevorstehenden Mission ist es, Proben von der Außenseite der ISS zu sammeln, um zu analysieren, ob Mikroorganismen unter den rauen Bedingungen im Weltraum überleben können.

5. Wie tragen diese Weltraumspaziergänge zu unserem Verständnis des Lebens außerhalb der Erde bei?

Indem diese Weltraumspaziergänge die Grenzen der menschlichen Erforschung erweitern und unschätzbar wertvolle Daten sammeln, liefern sie entscheidende Einblicke in die potenzielle Existenz von Leben außerhalb unseres eigenen Planeten.