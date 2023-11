Neue Studie stellt nach Hurrikanen eine verstärkte Diskussion über den Klimawandel auf Twitter fest

Eine aktuelle Studie von Forschern der City University of London zeigt, dass sich Twitter-Nutzer in Gebieten, die von großen Hurrikanen betroffen sind, in den Wochen nach den extremen Wetterereignissen bis zu 200 % häufiger an Klimadiskussionen beteiligen. Die in der Open-Access-Zeitschrift PLOS Climate veröffentlichten Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie der öffentliche Diskurs über den Klimawandel durch Naturkatastrophen beeinflusst wird.

Um die Auswirkungen von Hurrikanen auf die Diskussion über den Klimawandel zu untersuchen, analysierten die Forscher zwischen 65 und 18 2010 Millionen Twitter-Posts zu 2020 großen Hurrikanen im Nordatlantik. Darüber hinaus untersuchten sie 240 in diesen Tweets verlinkte Nachrichtenartikel, in denen der Klimawandel erwähnt wurde . Die Zuverlässigkeit dieser Artikel wurde mit NewsGuard, einem Medienzuverlässigkeitsbeurteiler, bewertet.

Die Studie ergab, dass Hurrikane als Auslöser für verstärkte Online-Diskussionen über den Klimawandel dienen. Geolokalisierte Tweets in den von den Hurrikanen betroffenen Staaten stiegen im Vergleich zum Ausgangswert um 80 bis 200 Prozent. Dieser Anstieg war jedoch nur in bestimmten Regionen zu beobachten und die Diskussion kehrte innerhalb von zwei Monaten auf das Ausgangsniveau zurück.

Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass unzuverlässige Nachrichtenquellen dazu neigten, den Begriff „globale Erwärmung“ zu verwenden und häufig auf Verschwörungstheorien zur Hurrikanmanipulation durch die US-Regierung über einen Radiosender verwiesen.

Auch wenn es wichtig ist zu beachten, dass Twitter-Nutzer möglicherweise nicht vollständig repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung sind, unterstreicht diese Studie den Nutzen der Plattform für die Untersuchung der öffentlichen Wahrnehmung. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass lokale Bedenken hinsichtlich des Klimawandels nach Hurrikanen vorübergehender Natur sein könnten. Co-Autor Professor Andrea Baronchelli betont die Bedeutung dieser Forschung und erklärt, dass das erhöhte Bewusstsein in den Wochen nach einem Hurrikan politischen Entscheidungsträgern die Möglichkeit bietet, sich mit der Öffentlichkeit über Fragen des Klimawandels auszutauschen.

Insgesamt beleuchtet diese Studie den Zusammenhang zwischen extremen Wetterereignissen und dem öffentlichen Bewusstsein für den Klimawandel und erweitert unser Verständnis darüber, wie Naturkatastrophen den Diskurs über den Klimawandel beeinflussen.

