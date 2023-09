Die unregelmäßigen Nahrungsmuster von Schwarzen Löchern und das bizarre Verhalten von Quasaren mit wechselndem Aussehen

Ein aktuelles 3D-Modell des Nahrungsmusters eines Schwarzen Lochs könnte Aufschluss über das mysteriöse Verhalten von Quasaren mit wechselndem Aussehen geben. Im Gegensatz zu den meisten Galaxien, die sich langsam entwickeln, haben Quasare mit wechselndem Aussehen die einzigartige Fähigkeit, ihre Strahlungsstrahlen innerhalb von Jahren oder sogar Monaten ein- und auszuschalten, was Astrophysiker seit ihrer Entdeckung im Jahr 2014 fasziniert.

Quasare oder quasi-stellare Radioquellen befinden sich in den Zentren junger Galaxien und emittieren Strahlung, die 27 Billionen Mal heller ist als die unserer Sonne. Sie bestehen aus einem supermassereichen Schwarzen Loch und seiner Akkretionsscheibe, einer wirbelnden Masse aus Gas und Staub, die vom Schwarzen Loch verzehrt wird.

Frühere Modelle gingen davon aus, dass die Materie in der Akkretionsscheibe das Schwarze Loch in geordneter Weise umkreist, ähnlich wie Wasser, das in einen Abfluss fließt. Es wurde angenommen, dass dieser Prozess Zehntausende von Jahren oder länger dauern würde. Die aktuelle Studie des Astrophysikers Nick Kaaz von der Northwestern University stellte diese Annahme jedoch in Frage.

Das Team erstellte ein 3D-Computermodell eines rotierenden Schwarzen Lochs, das nicht richtig zu seiner Akkretionsscheibe ausgerichtet war, was zu unerwarteten Phänomenen führte. Anstatt sich wie ein rotierender Pizzaboden zu verhalten, verformte sich die Akkretionsscheibe und riss auseinander und bildete eine innere Unterscheibe und eine äußere Scheibe, die sich jeweils in unterschiedlichen Neigungen drehten und einem Gyroskop ähnelten.

Diese Scheibenspaltung wurde dadurch verursacht, dass die Rotation des Schwarzen Lochs die Raumzeit um es herum verzerrte, ein Prozess, der als Frame-Dragging bekannt ist. Durch das Ziehen des Bildes wird eine stärkere Kraft auf Material in der Nähe des Schwarzen Lochs und eine schwächere Kraft auf Material weiter draußen ausgeübt, was dazu führt, dass die innere Unterscheibe abbricht und anfälliger für Bewegungen wird.

Die Kollision dieser beiden Scheiben in unterschiedlichen Winkeln erzeugt Erschütterungen, wobei Streamer von der äußeren Scheibe auf die innere Unterscheibe regnen und den Einspeisungsprozess in das Schwarze Loch beschleunigen. Die zusätzliche Masse treibt die innere Scheibe in Richtung des Schwarzen Lochs, das wiederum Gas aus dem äußeren Bereich anzieht, um den inneren Bereich wieder aufzufüllen.

Dieses neue Modell könnte möglicherweise die schnelle Aufhellung und Abschwächung erklären, die bei Quasaren mit wechselndem Aussehen beobachtet wird. Die klassische Akkretionsscheibentheorie kann solche drastischen Variationen nicht erklären, aber die in dieser Studie durchgeführten Simulationen stimmen mit dem beobachteten Verhalten überein. Die Zerstörung der inneren Bereiche der Scheibe bietet eine mögliche Erklärung für die unregelmäßigen Nahrungsmuster von Schwarzen Löchern und deren Einfluss auf das Verhalten von Quasaren.

Quelle: The Astrophysical Journal