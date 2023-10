Vega Rocket startet erfolgreich zwei Hauptsatelliten in der VV23-Mission

By

Die VV23-Mission von Vega, der von Arianespace angebotenen leichten Trägerrakete, wurde am 1. Oktober um 36:9 UTC erfolgreich vom Guyana Space Center gestartet. Diese Mission, die fünfte gemeinsame SSMS (Small Satellites Mission Service) von Arianespace seit September 2020, beförderte zwei Hauptnutzlasten: Theos 2, einen Erdbeobachtungssatelliten, der von Airbus Defence and Space für die thailändische Geoinformatics and Space Technology Development Agency (GISTDA) gebaut wurde, und der meteorologische Satellit Triton der taiwanesischen Raumfahrtbehörde (TASA).

Neben diesen beiden Primärsatelliten befanden sich zehn Cubesats an Bord der Vega-Rakete, darunter der französische Demonstrator N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Spectre), der von Cnes und dem Toulouse-Startup U-Space entwickelt wurde. Die Europäische Kommission unterstützte bei diesem Start auch mehrere Missionen, darunter Anser Leader, Anser Follower 1 und 2 (spanische Cubesats), CSC/Syndeo 1 und 2 (niederländische Cubesats) und EstCube 2 (estnische Studenten-Cubesats).

Der Flug der drei ersten Stufen der Vega-Rakete dauerte etwas mehr als 6 Minuten, gefolgt von zwei Zündungen der Avum-Oberstufe, um die beiden Hauptsatelliten in eine Höhe von 601 km zu befördern. Die zehn Cubesats trennten sich vom SSMS-Spender nach zwei weiteren Zündungen der Bühne, etwa 43 Minuten und 58 Sekunden nach dem Abheben. Schließlich verließ eine fünfte Avum-Zündung die Bühne.

Mit dem Erfolg der VV23-Mission ist Vega nach dem Scheitern ihrer ersten kommerziellen Mission im Dezember 2022 wieder zum Flug zurückgekehrt. Diese Mission markierte auch den dritten und letzten Start von Arianespace im Jahr 2023. Es war der vorletzte Flug der Originalversion von Vega wurde im Februar 2012 in Betrieb genommen. Der letzte Flug der ersten Version von Vega wird im April 2024 erwartet, gefolgt von der Einführung von Vega C im vierten Quartal.

