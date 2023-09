Türkische Astronomen untersuchen den offenen Sternhaufen NGC 2509 mithilfe von Gaia-Daten

Anhand von Daten des ESA-Satelliten Gaia haben Astronomen der Universität Istanbul eine Studie über den offenen Sternhaufen NGC 2509 durchgeführt und Einblicke in seine strukturellen und astrophysikalischen Parameter gewonnen. Offene Sternhaufen sind Ansammlungen von Sternen, die durch ihre Gravitation lose miteinander verbunden sind und aus derselben riesigen Molekülwolke entstehen. NGC 2509 befindet sich im Sternbild Puppis und ist ein offener Sternhaufen mittleren Alters, der kaum untersucht wurde und dessen Eigenschaften noch ungewiss sind. Um NGC 2509 zu untersuchen, analysierten die Astronomen astrometrische und photometrische Daten aus Gaia Data Release 3. Sie trennten Clustermitglieder von Feldsternen und bestimmten genauere grundlegende Parameter von NGC 2509.

Die Studie ergab, dass NGC 2509 eine mittlere Eigenbewegung von -2.72 bzw. 0.8 mas/Jahr in Rektaszension bzw. Deklination aufweist. Seine geschätzte Entfernung beträgt etwa 8,200 Lichtjahre und sein Alter beträgt höchstwahrscheinlich 1.5 Milliarden Jahre. Der Grenzradius des Haufens beträgt etwa 16.7 Lichtjahre und die Rötung beträgt 0.1 mag. Die Metallizität von NGC 2509 wird mit 0.0152 Dex gemessen und seine zentrale Sterndichte beträgt etwa 32.33 Sterne/Bogenminuten².

Die Erweiterung der Liste bekannter offener Galaxienhaufen und deren detaillierte Untersuchung ist entscheidend, um unser Verständnis der Entstehung und Entwicklung unserer Galaxie zu verbessern. Diese Studie trägt zum Wissen über NGC 2509 bei und liefert wertvolle Informationen über seine Eigenschaften. Weitere Forschungen und Untersuchungen offener Sternhaufen werden weiterhin mehr über die komplexe Natur unseres Universums ans Licht bringen.

