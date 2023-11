Transportation Safety Board führt Untersuchung zum Untergang eines Schleppers in der Nähe von UBC durch

Die Untersuchung des jüngsten Untergangs des Schleppers Green Hornet nahe der University of British Columbia (UBC) ist in eine neue Phase eingetreten, da Ermittler des Transportation Safety Board (TSB) in Mill Bay eingetroffen sind, um weitere Informationen über das Schiff zu sammeln. Der Schlepper, der am 23. Oktober vor Point Grey unterging, hatte vor dem Untergang einen Notruf abgesetzt.

Während die Untersuchung noch andauert, deuten vorläufige Ergebnisse darauf hin, dass der Bootsführer zum Zeitpunkt des Vorfalls allein auf dem Schiff war und glücklicherweise niemand sonst verletzt wurde. Das RCMP der Universität hat am Tower Beach eine Leiche geborgen und die Küstenwache hat das gesunkene Schiff in der Umgebung lokalisiert.

Zu den vom TSB ermittelten Faktoren, die zum Untergang beigetragen haben, gehören außergewöhnlich starke Winde und turbulente Wasserbedingungen. Diese widrigen Wetterbedingungen sind wichtige Faktoren für das Verständnis des Vorfalls. Das TSB wird weitere Untersuchungen durchführen, um festzustellen, ob weitere Faktoren bei dem Vorfall eine Rolle gespielt haben.

Anwohner und Behörden in der Nähe von UBC haben uns während des gesamten Prozesses unterstützend und geduldig unterstützt und warteten gespannt auf die Ergebnisse der Untersuchung. Die Ankunft des TSB in Mill Bay markiert einen bedeutenden Schritt vorwärts bei der Aufklärung der Ursachen dieses tragischen Vorfalls.

Häufigste Fragen

F: Was ist das Transportation Safety Board (TSB)?

A: Das Transportation Safety Board ist eine unabhängige Behörde, die Untersuchungen zu Transportunfällen und -vorfällen in Kanada durchführt.

F: Welche Rolle spielen das RCMP der Universität und die Küstenwache bei dieser Untersuchung?

A: Das RCMP der Universität und die Küstenwache unterstützen die Untersuchung, indem sie die Leiche bergen bzw. das gesunkene Schiff lokalisieren.

F: Gibt es andere mögliche Faktoren als die berücksichtigten Wetterbedingungen?

A: Man geht zwar davon aus, dass die Wetterbedingungen eine wesentliche Rolle bei dem Vorfall gespielt haben, das TSB wird jedoch weitere Untersuchungen durchführen, um festzustellen, ob weitere Faktoren zum Untergang beigetragen haben.

F: Wann können wir mit weiteren Informationen über die Untersuchung rechnen?

A: Da die Untersuchung noch andauert, wird das TSB Aktualisierungen veröffentlichen, sobald neue Informationen verfügbar sind. Seien Sie gespannt auf weitere Entwicklungen.