Neue Studie deutet darauf hin, dass der Erdkern undicht sein könnte

Forscher hinter einer kürzlich in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie haben Hinweise darauf gefunden, dass der Erdkern undicht sein könnte. Die Studie konzentrierte sich auf alte Lavaströme von Baffin Island im arktischen Archipel Kanadas, die die höchsten Anteile an Helium-3, Helium-4 und einem weiteren seltenen Isotop enthielten, das jemals in terrestrischen Vulkangesteinen entdeckt wurde.

Die erhöhten Helium-3-Werte deuten darauf hin, dass die Lavaströme aus der Tiefe des Erdkerns stammen. Obwohl der genaue Mechanismus, wie dieses Leck entsteht, unklar bleibt, gibt es eine Hypothese, dass Spurenmengen seltener Elemente wie Helium-3 aus dem Kern austreten und zur Erdoberfläche gelangen können.

Dieser Befund baut auf früheren Erkenntnissen auf, dass Helium-3 in den Gesteinen der Baffininseln vorhanden ist. Die Forscher wollten jedoch feststellen, um wie viel höher die Werte im Vergleich zu früheren Berichten waren, was die Möglichkeit eines Kernlecks weiter untermauert.

Glücklicherweise scheint dieses Leck derzeit nicht gefährlich zu sein. Die Forscher haben festgestellt, dass nicht genügend Helium-3-Atome in den Gesteinen vorhanden sind, um eine Bedrohung darzustellen, und da Helium-3 ein Edelgas ist, interagiert es chemisch nicht mit anderen Elementen. Darüber hinaus ist das Gebiet, in dem die Lavaströme die Baffininsel erreichen, extrem abgelegen, was das Risiko einer Exposition des Menschen verringert.

Die Entdeckung eines möglichen Lecks im Erdkern wirft interessante Fragen zu unserem Verständnis des Innenlebens des Planeten auf. Weitere Forschung ist erforderlich, um das Geheimnis dieses Phänomens zu lüften und seine Auswirkungen auf den Erdkern zu bestimmen.

