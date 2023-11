Neue Entdeckung enthüllt Dreifachsterne, die unser Verständnis von massereichen Sternen verändern könnten

Eine bahnbrechende neue Studie von Wissenschaftlern der University of Leeds hat Licht auf einen bisher unbekannten Aspekt massereicher Be-Sterne geworfen. Die vom Doktoranden Jonathan Dodd und Professor René Oudmaijer von der Fakultät für Physik und Astronomie geleitete Forschung stellt die langjährige Annahme in Frage, dass Be-Sterne hauptsächlich als Doppelsterne existieren, und legt stattdessen nahe, dass sie tatsächlich Teil von Dreifachsystemen sein könnten.

Be-Sterne, eine Untergruppe der B-Sterne, zeichnen sich durch das Vorhandensein einer sie umgebenden Gasscheibe aus, die an die Saturnringe in unserem eigenen Sonnensystem erinnert. Obwohl diese Sterne seit über einem Jahrhundert bekannt sind, blieb ihre Herkunft bis heute ein Rätsel. Der vorherrschende Konsens unter Astronomen war, dass die Gasscheiben aufgrund der schnellen Rotation der Be-Sterne entstanden seien, was wiederum auf Wechselwirkungen zwischen den Sternen in einem Doppelsternsystem zurückgeführt wurde.

Die Forscher fanden jedoch Hinweise darauf, dass Be-Sterne häufig als Teil von Dreifachsystemen und nicht als Doppelsternsysteme existieren. Durch die Analyse von Daten des Gaia-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation beobachteten sie die Bewegung von Sternen am Nachthimmel über längere Zeiträume. Diese sorgfältige Analyse ergab subtile Schwankungen und Spiralen in der Flugbahn der Sterne, was auf die Anwesenheit weiterer Begleiter hindeutet.

Bemerkenswerterweise ergab die Studie, dass Be-Sterne im Vergleich zu B-Sternen zunächst eine geringere Begleiterscheinungsrate zu haben scheinen. Das Team vermutet jedoch, dass diese Diskrepanz darauf zurückzuführen sein könnte, dass diese Begleiter zu schwach geworden sind, um entdeckt zu werden. Weitere Untersuchungen mit einem anderen Datensatz bestätigten, dass die Häufigkeit der Begleitsterne zwischen den B- und Be-Sternen bei größeren Abständen vergleichbar wird, was in vielen Fällen auf die Beteiligung eines dritten Sterns schließen lässt.

Dieses neue Verständnis der Verbreitung von Dreifachsystemen unter Be-Sternen hat weitreichende Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Astronomie. Es könnte zu unserem Verständnis von Schwarzen Löchern, Neutronensternen und sogar Gravitationswellenquellen beitragen. Professor Oudmaijer schlägt vor, dass diese Ergebnisse wertvolle Einblicke in die Objekte liefern, die Gravitationswellen erzeugen, wie etwa verschmelzende Schwarze Löcher und Neutronensterne. Darüber hinaus unterstreicht die Entdeckung die Bedeutung der Berücksichtigung von Dreifachsternsystemen bei der Untersuchung der Sternentwicklung.

Diese bahnbrechende Forschung, die vom Science and Technology Facilities Council (STFC) finanziert wurde, wurde von einem Gemeinschaftsteam von Wissenschaftlern der University of Leeds durchgeführt, darunter die Doktoranden Jonathan Dodd und Isaac Radley sowie Dr. Miguel Vioque vom ALMA-Observatorium in Chile und Dr. Abigail Frost von der Europäischen Südsternwarte in Chile.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind Be-Sterne?

Be-Sterne sind eine Untergruppe der B-Sterne, die eine charakteristische Gasscheibe um sich herum aufweisen, ähnlich den Saturnringen in unserem Sonnensystem.

Wie entstanden Be-Sterne?

Bis zu dieser jüngsten Entdeckung war die Entstehung von Be-Sternen ein Rätsel auf dem Gebiet der Astronomie. Bisher wurde angenommen, dass die diese Sterne umgebende Gasscheibe ein Ergebnis ihrer schnellen Rotation ist, die häufig durch Wechselwirkungen mit einem Begleitstern in einem Doppelsternsystem verursacht wird.

Was hat die Studie über Be-Sterne herausgefunden?

Die Studie fand Hinweise darauf, dass Be-Sterne, von denen bisher angenommen wurde, dass sie hauptsächlich in Doppelsternsystemen existieren, häufiger in Dreifachsystemen vorkommen. Die Anwesenheit eines dritten Sterns drängt den Begleiter häufig näher an den Be-Stern heran, was zu einem Stoffaustausch und der Bildung der charakteristischen Gasscheibe führt.

Welche Implikationen hat diese Entdeckung?

Die Entdeckung von Dreifachsternsystemen unter Be-Sternen hat erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Astronomie. Es kann zu unserem Verständnis von Schwarzen Löchern, Neutronensternen und Quellen von Gravitationswellen beitragen. Darüber hinaus wird hervorgehoben, wie wichtig es ist, Dreifachsternsysteme bei der Untersuchung der Sternentwicklung zu berücksichtigen.