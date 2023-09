Versteinerter Trilobit enthüllt letzte Mahlzeit in unglaublichen Details

By

Eine aktuelle Entdeckung eines Teams von Paläontologen hat die letzte Mahlzeit eines versteinerten Trilobiten aus der Ordovizium-Zeit enthüllt. Der Trilobit mit dem Namen Bohemolichas incola war so gut erhalten, dass Forscher die Reste seiner Mahlzeit in seinem versteinerten Magen identifizieren konnten.

Mithilfe der Synchrotron-Mikrotomographie fand das Team fragmentierte Schalen verschiedener Meereslebewesen, darunter Ostrakoden, Hyolithen und Muscheln. Dies ist der erste direkte Beweis für die Ernährung des Trilobiten und liefert wertvolle Einblicke in seine Ernährungsgewohnheiten. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Es stellte sich heraus, dass der Magen des Trilobiten voller Nahrung war, was darauf hindeutet, dass er sich auf die Häutung vorbereitete. Arthropoden füllen wie Trilobiten ihren Verdauungstrakt mit Wasser, Luft oder Nahrung, um ihr Exoskelett beim Häuten aufzubrechen. Die Forscher beobachteten auch Anzeichen dafür, dass der Trilobit gerade zu häuten begann, da der Panzer leicht gestört war.

Das Fossil des Trilobiten wurde vor über einem Jahrhundert entdeckt und wird im Museum von Buroslav Horák in der Tschechischen Republik aufbewahrt. Dank technologischer Fortschritte, insbesondere der Synchrotron-Mikrotomographie, konnten Forscher die Probe im Detail untersuchen und ihre letzte Mahlzeit aufdecken.

Es stellte sich heraus, dass der Trilobit ein unselektiver Fresser war, der alles verzehrte, was ihm begegnete, was klein genug war, um in sein Maul zu passen, oder leicht zu zerbrechen war. Die Forscher konnten nicht feststellen, ob die Lebensmittel lebendig, tot oder eine Kombination aus beidem waren.

Die bemerkenswerte Erhaltung des Trilobiten wird auf seine Bestattung durch einen Unterwasserschlammstrom zurückgeführt. Diese Erhaltung ähnelt anderen bemerkenswerten Fossilien, beispielsweise einem Säugetier und einem Schnabeldinosaurier, die ineinander verschlungen gefunden wurden. In diesem Fall wurde das Weichgewebe des Trilobiten von Aasfressern gemieden, möglicherweise aufgrund der schädlichen Bedingungen in seinem Verdauungstrakt.

Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in das Leben der Trilobiten und zeigt die bemerkenswerte Erhaltung, die Fossilien bieten können. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, fortschrittliche Techniken einzusetzen, um die Geheimnisse der antiken Vergangenheit zu entschlüsseln.

