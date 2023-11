Mit Biomarkern die Geheimnisse der Erdgeschichte entschlüsseln

By

Cyanobakterien spielten eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Erdgeschichte, indem sie erstmals Luftsauerstoff einbrachten. Das Verständnis ihrer Entwicklung ist entscheidend, um Einblicke in die Entstehung moderner Ökosysteme zu gewinnen. Jahrelang glaubten Wissenschaftler, dass 2-Methylhopane, eine bestimmte Art fossiler Lipide, als verlässlicher Biomarker für die Identifizierung von Cyanobakterien in Hunderten Millionen Jahre alten Sedimenten dienten. Jüngste Entdeckungen haben diese Annahme jedoch in Frage gestellt, indem sie zeigten, dass auch andere Bakterien, insbesondere Alphaproteobakterien, diese Lipide produzieren können.

Ein Team internationaler Forscher unter der Leitung von Yosuke Hoshino vom Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ und Benjamin Nettersheim vom MARUM – Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen hat sich mit einer Studie auf den Weg gemacht, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ihr Schwerpunkt lag auf dem Verständnis der phylogenetischen Diversifizierung und Verteilung der Gene, die für die Synthese der Stammlipide für 2-Methylhopane verantwortlich sind, insbesondere des HpnP-Gens. Durch die Analyse des Erwerbs dieser Gene in verschiedenen Organismen wollten sie herausfinden, welche Gruppen in der Lage waren, den Biomarker zu produzieren.

Die Ergebnisse der Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution veröffentlicht wurden, werfen neues Licht auf die Evolutionsgeschichte der Cyanobakterien. Die Forscher fanden heraus, dass das HpnP-Gen wahrscheinlich vor über zwei Milliarden Jahren beim letzten gemeinsamen Vorfahren der Cyanobakterien existierte, während es bei Alphaproteobakterien erst vor etwa 750 Millionen Jahren auftrat. Das bedeutet, dass 2-Methylhopane als verlässlicher Biomarker zur Identifizierung sauerstoffproduzierender Cyanobakterien in bestimmten Zeitabschnitten der Erdgeschichte gelten können.

Durch die Kombination von Genetik mit Sedimentologie, Paläobiologie und Geochemie unterstreicht diese Studie die Bedeutung multidisziplinärer Ansätze für die Verfeinerung unseres Verständnisses antiker Ökosysteme. Der Einsatz von Biomarkern wie 2-Methylhopanen ermöglicht es Wissenschaftlern, frühe Umwelten mit größerer Genauigkeit zu rekonstruieren und wertvolle Einblicke in die Vergangenheit der Erde zu gewinnen.

FAQ

Was sind Biomarker?

Biomarker sind messbare Indikatoren, die in lebenden Organismen oder deren Überresten vorkommen und Informationen über biologische Prozesse, Umweltbedingungen oder die Evolutionsgeschichte liefern.

Warum sind Cyanobakterien wichtig?

Cyanobakterien spielten eine entscheidende Rolle in der Erdgeschichte, indem sie erstmals Luftsauerstoff einbrachten und so zur Entwicklung aerober Ökosysteme führten.

Was sind 2-Methylhopane?

2-Methylhopane sind eine bestimmte Art fossiler Lipide, die als Biomarker für Cyanobakterien gelten. Es wurde jedoch festgestellt, dass auch andere Bakterien, wie zum Beispiel Alphaproteobakterien, diese Lipide produzieren können.

Was hat die Studie ergeben?

Die Studie ergab, dass das Gen, das für die Synthese von 2-Methylhopanen verantwortlich ist und als HpnP bekannt ist, wahrscheinlich vor über zwei Milliarden Jahren im letzten gemeinsamen Vorfahren der Cyanobakterien existierte. Sein Auftreten in Alphaproteobakterien erfolgte viel später, vor etwa 750 Millionen Jahren.

Wie können Biomarker unser Verständnis früher Ökosysteme verfeinern?

Biomarker wie 2-Methylhopane liefern wertvolle Informationen über bestimmte Organismen oder Prozesse, die in antiken Umgebungen existierten. Durch die Analyse dieser Biomarker können Wissenschaftler frühe Ökosysteme genauer rekonstruieren und Einblicke in die Erdgeschichte gewinnen.